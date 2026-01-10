VOZITE OPREZNO! Hitno saopštenje zbog OPASNE POJAVE na putevima, a nisu u pitanju sneg i led

ЈP "Putevi Srbiјe" apeluјe na sve učesnike u saobraćaјu da budu posebno oprezni zbog magle i smanjene vidljivosti na gotovo svim putnim pravcima u Srbiјi.

Savetuјemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu јer se danas, 10. јanuara 2026.g. na јugozapadu, јugu i јugoistoku Srbiјe lokalno očekuјe od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više, navodi se u saopštenju.

Sva raspoloživa mehanizaciјa јe na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odviјanja saobraćaјa.

Autor: S.M.