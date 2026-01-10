AKTUELNO

SVE SLUŽBE NA TERENU, POLICIJA I VATROGASCI RAME UZ RAME POMAŽU GRAĐANIMA: Bezbednost je prioritet

Nadležne službe od prvog trenutka na licu mesta kako bi pomogli građanima koji su se zatekli u ugroženoj zoni zbog vremena

Pripadnici policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica nalaze se na terenu i neprekidno pomažu građanima tamo gde je to najpotrebnije. Sve raspoložive ekipe su angažovane, a nadležne službe poručuju da se situacija drži pod kontrolom.

Vatrogasci su odmah izašli na lice mesta i započeli intervenciju, obezbeđujući ugrožena područja. Paralelno s tim, policija je obezbedila teren, regulisala saobraćaj i omogućila nesmetan prolaz vozilima.

Građanima koji su se zatekli u ugroženoj zoni pružena je pomoć na licu mesta.

- Naše ekipe su na terenu od prvog trenutka. Prioritet nam je bezbednost građana i pružanje pomoći svima kojima je potrebna - poručuju iz nadležnih službi.

