PAO HELIKOPTER, SVE VRVI OD POLICIJE! Letelica se totalno prevrnula, hitne službe na licu mesta: Horor nakon poletanja u Britaniji (VIDEO)

Privatni helikopter srušio se danas u blizini Donkastera u južnom Jorkširu, a policija i hitne službe su na licu mesta, saopštila je danas lokalna policija.

Incident se dogodio oko 10.14 časova po lokalnom vremenu, kada je helikopter pao u polje kod Ings Lejna, u oblasti Bentli, prenosi Skaj njuz.

Policija je zamolila građane da izbegavaju to područje dok traje uviđaj.

Prema objavljenim fotografijama, letelica leži na boku u polju, a na licu mesta nalaze se policijska i vatrogasna vozila.

Portparol policije izjavio je da se još ne zna koliko je ljudi bilo u helikopteru u trenutku nesreće.

Prema podacima sa sajta Flightradar24, privatni helikopter poleteo je sa aerodroma Gemston kod Retforda, nedugo pre pada.

