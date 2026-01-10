Istina o nestanku struje u Loznici: Evo kako advokati muljaju i miniraju državu

Nakon šest dana bez struje, prouzrokovanim obaranjem dalekovoda i kidanjem žica koje ih spajaju sa domaćinstvima, konačno je poznato šta je jedan od glavnih razloga za ovu nemilu situaciju, a to nije država, uprkos narativu koji blokaderi danima forsiraju.

Kako je otkrio direktor "Elektrodistribucije" Loznica Darko Karapandžić, vlasnicima zemljišta na kojem su postavljeni dalekovodi u tom kraju upućen je apel da ne podnose tužbe za seču stabala u zoni dalekovoda.

Prema njegovim rečima, nemogućnost seče stabala u zoni dalekovoda delimično je prouzrokovala problem zbog kojih loznički kraj danima nema struju.

On je precizirao da su tri advokatske kancelarije iz Čačka u proteklih godinu i po dana naplatile 300 miliona dinara zastupajući vlasnike zemljišta i šume u zoni dalekovoda.

- Nemojte sutra da "Elektrodistribucija" Loznica dobija tužbe što smo isekli stabla u zoni dalekovoda i zoni niskonaponske mreže. Tri advokatske kancelarije iz Čačka ne izlaze iz Zvornika. Samo za proteklih godinu i po dana preko 300 miliona dinara je plaćeno odštete zbog drvenog prirasta koji je rasečen. To je uzelo maha i onda dolazimo do problema u kom se sad nalazimo - naveo je Karapandžić, prenosi "Morava info".

On nije naveo o kojim se advokatskim kancelarijama iz Čačka radi.

Iako je iz ovoga jasno ko je krivac i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema ama baš nikakve veze sa ovom situacijom, blokaderi i njihovi mediji nastavljaju da ga proglašavaju dežurnim krivcem.