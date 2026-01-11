PONOVO MEĆAVA NA ZLATIBORU, TEMPERATURA U MINUSU: Zabrana za šlepere i dalje traje, putarima posao otežava vetar (FOTO)

Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovane su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije. Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

- Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju je prohodan, ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice.

Sneg od jutarnjih sati pada i na teritoriji Moravičkog okruga, za sada nema većih problema kada je u pitanju saobraćaj i nema zavejanih sela.

Autor: D.Bošković