PONOVO MEĆAVA NA ZLATIBORU, TEMPERATURA U MINUSU: Zabrana za šlepere i dalje traje, putarima posao otežava vetar (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovane su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije. Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

- Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju je prohodan, ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice.

Foto: RINA

Sneg od jutarnjih sati pada i na teritoriji Moravičkog okruga, za sada nema većih problema kada je u pitanju saobraćaj i nema zavejanih sela.

Foto: RINA

Autor: D.Bošković

