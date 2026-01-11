OVO JE NOVI IZNOS NAJNIŽE PENZIJE U SRBIJI: Detaljan pregled po grupama penzionera po različitim osnovama

Sa najnovijim povećanjem penzija od 12,2 odsto za isti procenat su povećana i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pa najniži iznos penzije za kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092 dinara, a za kategoriju poljoprivrednika 24.443 dinara, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović.

"Naknada za negu i pomoć drugog lica iznosi 37.218 dinara, a visina naknade pogrebnih troškova 85.686 dinara", rekao je on u intervjuu za Politiku.

Dodatak uz penziju

Odgovarajući na pitanje da li će se i u 2026. godini primeniti mera pomoći za penzionere sa nižim primanjima, naveo je da su penzije ekonomska kategorija i da se svako usklađivanje primenjuje u istom iznosu na sve penzije, bez obzira na vrstu prava i visinu penzije.

"Da bi dodatno zaštitila kategoriju penzionera sa nižim primanjima, država je od 2018. godine uvela poseban vid pomoći, odnosno novčani iznos kao uvećanje uz penziju. Svake godine Vlada Srbije donosi Uredbu o isplati novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju za isplatni period u narednoj godini. Na sednici vlade od 18. decembra 2025. godine doneta je Uredba o isplati novčanog iznosa za period od decembra 2025. do novembra 2026. godine i odnosi se na sve penzionere kojima je visina penzije do 73.734 dinara", rekao je on.

Kada je reč o broju penzionera i odnosu broja zaposlenih i broja penzionera istakao je da je u bazi fonda 1,66 miliona korisnika i da je sve do 2024. godine beležena stagnacija i smanjenje broja, da bi u prošloj godini imali povećanje od 0,4 odsto, a u septembru ove godine međugodišnji rast od 0,5 odsto.

Povećan broj starosnih penzija

"U strukturi korisnika primetno je povećanje broja starosnih penzionera, a smanjenje broja invalidskih i porodičnih, što je generalno dobar trend, jer su penzije ekonomska kategorija i dobro je da je sve više onih koji pravo ostvaruju po osnovu staža. Činjenica je da se brže povećava broj zaposlenih i trenutno imamo 2,83 miliona obavezno osiguranih, što znači da na jednog penzionera dolazi 1,7 zaposlenih, što je najpovoljniji odnos posmatrano u odnosu na države regiona", naglasio je on.

Ocenio je da povećanje broja zaposlenih u odnosu na broj penzionera ima pozitivne implikacije i na prihode fonda, jer se učešće prihoda od doprinosa povećava u odnosu na učešće dotacija iz budžeta pa sada dotacije iz budžeta učestvuju sa 20 odsto, dok je recimo 2012. godine država dotirala oko 50 odsto rashoda za penzije.

Autor: Iva Besarabić