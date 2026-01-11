AKTUELNO

MINISTARKA MESAROVIĆ: Situacija sa strujom stabilnija, svaki građanin nam je važan, RADI SE DANONOĆNO!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen Instagram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da je situacija sa redovnim snabdevanjem građana električnom energijom daleko stabilnija u odnosu na jutros.

- Mogu slobodno reći da se situacija stabilizovala. Trenutni broj potrošača koji nema napajanje električnom energijom je 8.869, odnosno 0,23 posto u odnosu na ukupan broj. Neko bi rekao zanemarljivo, odnosno mali procenat u odnosu na skoro četiri miliona potrošača. Za nas je važan svaki građanin, svaki potrošač. Nećemo stati sa danonoćnim posvećenim radom kao i prethodnih osam dana. Nećemo stati dok ne otklonimo i saniramo sve kvarove na distributivnoj mreži, kako bi i poslednji građanin imao uredno snabdevanje električnom energijom - navela je Mesarović.

Ona je napomenula da su svi kvarovi na dalekovodu nastali isključivo nakon pada stabala koja su nanela veliku štetu, odnosno havarije.

- Velika zahvalnost svim zaposlenima u Elektromreži, Elektrodistribuciji Srbije, Srbijašumama, Srbijavodama, kao i svim privatnim kompanijama koje su se dobrovoljno priključile. Preko hiljadu montera je bilo na terenu, kao i kompletna mehanizacija za čišćenje snega i sklanjanje palih stabala; bila je to velika organizacija. Zahvalnost svima koji su rizikovali sopstvene živote. Hvala i predsedniku Republike na svesrdnoj podršci 24 časa. Zahvaljujući njemu uspeli smo da obezbedimo svu mehanizaciju. Trudićemo se da u najkraćem mogućem roku sve saniramo - dodala je ministarka.

Mesarović je istakla da je u jednom trenutku u toku dana u celoj Ivanjici bilo uredno snabdevanje električnom energijom, ali da je ponovo došlo do pada mreže.

- Imamo u Ivanjici manji broj potrošača koji nema uredno napajanje, delom u Mionici, delom i u Kraljevu. Sve se menja iz sata u sat. Naše ekipe su i dalje na terenu. Trudimo se i nadamo se da će i večeras ta brojka biti značajno manja. Velika zahvalnost i predsedniku Vlade Vučeviću na podršci. Ne stajemo, nema spavanja dok ne saniramo ovo u celosti - poručila je Mesarović.

Autor: Dalibor Stankov

