Srbijom haraju grip, prehlade i kovid, oglasila se struka: Evo šta sada može da vam spase život!

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut „Batut“ i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: „Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom – sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe.“

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima.

Zašto maske imaju smisla baš sada:

1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli

Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi.

2. Štite i zdrave i zaražene osobe

Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju – posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima

3. Najkorisnije su tamo gde nema distance

Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti – to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces

4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima

Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da „preseku lanac“ prenošenja u ranoj fazi

5. Posebno štite najosetljivije grupe

Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti

6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema



Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole.

Gde maske nisu neophodne?

Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi:

na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama,



pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo,

u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi,u kući sa zdravim članovima porodice.

Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa.

Za bolju zaštitu od gripa i kovida – preporuka je N95 maska



Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje „bolje išta nego ništa“, ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i kovid, i preporučuju korišćenje maski N95 – posebno medicinskim radnicima.

Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98%) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju.

