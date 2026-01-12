AKTUELNO

Društvo

OVAJ DATUM JE KLJUČAN: Direktor RHMZ se obratio na hitnoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Sednica je počela u u 12 časova u Palati Srbija.

Iz MUP-a je prethodno saopšteno da će na sednici biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

- Cilj današnje sednice je, imajući u vidu situaciju u Republici Srbiji, sa ekstremnim vremenskim pojavama, da sagledamo aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju na teritoriji Srbije sa prognozom vremena za naredni period, stanje na terenu i aktivnosti Sektora za vanredne situacije, stanje energetskog sistema, stanje na putevima, stanje na vodama i sva ostala prateća dokumenta Štaba koja treba da usvojimo, zajedno sa zaključcima o kojima ćemo informisati javnost posle sednice - rekao je Ivica Dačić na početku sednice.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju na teritoriji Srbije sa prognozom vremena za naredni period daje direktor RHMZprofesor doktor Jugoslav Nikolić.

- U prethodnom periodu obeležena je složena sinoptička situacija, uslovljena izraženom ciklonskom aktivnošću u Sredozemlju, uz više višednevno talasanje frontalne zone preko južnog Jadrana, Crne Gore i južnih i centralnih delova Srbije. Pomenuta sinoptička situacija uslovila je obilne padavine u Crnoj Gori, a u Srbiji kišu, sneg i pojavu ledene kiše. Količine padavina već tokom prvih deset dana januara značajno su prevazišle mesečne normale na većini stanica, pri čemu su na pojedinim lokacijama zabeleženi apsolutni januarski rekordi. Snežni pokrivač je bio prisutan tokom celog perioda u planinskim predelima od 3. januara na severu Srbije, od 5. januara u centralnim krajevima, od 8. januara i na jugu zemlje, pri čemu su najviše visine snega u nižim predelima izmerene, recimo u Sremskoj Mitrovici 38 m, a na planinama od 50 do 51 cm. Kombinacija ledene kiše i prisustvo snežnog pokrivača uslovila je probleme u saobraćaju, snabdevanju električnom i toplotnom energijom kao i manja izlivanja u nebranjenim područjima Lima i Drine.

- RHMZ je u kontinuiranom režimu rada, 24/7, tokom celokupnog prethodnog perioda, obezbedio blagovremeno i pouzdano izdavanje svih meteoroloških i hidroloških najava i upozorenja na nepogode i opasne vremenske pojave. Posebna pažnja bila je usmerena na obilne padavine, na sneg i ledenu kišu. To je bio razlog da se od 5. do 7. januara aktivira i sistem za hitno upozoravanje svih potencijalno ugroženih građana putem SMS poruka. Istovremeno smo nadležnim državnim organima svakodnevno dostavljani redovni izveštaji i upozorenja. Primera radi, samo Sektoru za vanredne situacije informacije su dostavljane najmanje 7 puta svakog dana. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju sinoptičke situacije i blagovremenoj komunikaciji sa nadležnim službama i javnođću, svo značajni meteorološki i hidrološki događaji u prvoj dekadi januara bili su unapred i najavljeni.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vremenska prognoza za naredni period?

- Očekuje nas postepena stabilizacija meteorološke situacije od srede 14. januara. Umereni i jaki jutarnji mrazevi, sa najnižom temperaturom - 10 očekuje se još sutra, s slabe padavine u naredna 24 časa prognoziraju se na području Vojvodine, istočne Srbije, večeras tokom noći i sutra ujutru u malim količinama, od 2 do 5 mm, recimo u Vojvodini, pa od 5 do 10 mm u Negotinskoj Krajini.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Autor: D.Bošković

#RHMZ

#hitna sednica

#jugoslav nikolic

#republički štab

#sednica

#vanredne situacije

POVEZANE VESTI

Politika

Danas vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije: Evo o čemu će biti reči

Društvo

Sutra sednica Vlade Srbije i Republičkog štaba za vanredne situacije

Politika

VUČIĆ NA SEDNICI VLADE O NIS-u: Narod ne mora da brine, ali moramo preduzeti određene mere! Ako se ne dogovore - ponudićemo višu cenu! Do sledeće nede

Društvo

Sutra sednica Republičkog štaba za vanredne situacije: Prisustvuje i premijer Miloš Vučević

Politika

Uskoro odluka o vojnom roku: Počela sednica Vlade Srbije i sednica Štaba za vanredne situacije

Politika

HITNA ODLUKA PREMIJERA: Đuro Macut zakazao sednicu Štaba za vanredne situacije, sutra u podne nove mere!