VOZAČI, PAŽNJA! MINISTARSTVO JE IZDALO REŠENJE! Na državnim putevima prvog reda maksimalna brzina do 60 km na sat!

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da su od jutros svi državni putevi u Srbiji prohodni i bezbedni za saobraćaj i istakla da je Ministarstvo izdalo rešenje kojim se na državnim putevima prvog reda dozvoljava maksimalna brzina do 60 kilometra na sat, a na svim ostalim putevima do 40 kilometara na sat.

"Ono što razlikuje današnji dan od jučerašnjeg jeste jedna lepa vest, a to je da su svi državni putevi, koji su u nadležnosti za održavanje Javnog preduzeća Putevi Srbije kao upravljača, prohodni. Imali smo do jutros dve neprohodne deonice, to su bili putni pravci Donji Milanovac-Majdanpek i Straža-Brezovica na Goliji. Od jutros imamo apsolutno prohodne sve puteve", rekla je Sofronijevićeva na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Navela je da je Javno preduzeće Putevi Srbije zajedno sa 24 kompanije, sa 175 punktova, 815 mašina, 338 drugih vozila i 2.329 zaposlenih danonoćno u četvrtom stepenu pripravnosti i dodala da su upravo oni zaslužni što su svi državni putevi u Srbiji na današnji dan prohodni.

"Javno preduzeće Putevi Srbije blagovremeno upozorava sve koji kreću na put šta je potrebno. Pre svega, nije dovoljno samo da je put prohodan, potrebno je da se svi učesnici u saobraćaju pridržavaju svih uputstava koje zajedno sa Javnim preduzećem Putevi Srbije izdaje i MUP Republike Srbije - obavezna zimska oprema, a na kritičnim mestima, prevojima, prilazima zimskim centrima da se koriste i lanci, i da se, naravno, brzina prilagodi do ovih propisanih maksimalnih 60, odnosno 40 kilometara na čas", rekla je ministarka.

Kada je reč o čišćenju puteva, istakla je da su prioritet putevi prvog reda, autoputevi i motoputevi, zatim se najčešće posipanjem rizle, odnosno kamenih agregata, radi na obebeđivanju puteva drugog prioriteta, a potom se prelazi na čišćenje puteva trećeg prioriteta.

Navela je da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što znači 100 odsto angažovanje i mehanizacije i ljudstva. Sofronijevićeva je istakla da su svi međugradski i međudržavni autobusi saobraćaju bez većih problema i da je bilo samo manjih kašnjenja u dolascima.

