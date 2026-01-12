JEDINSTVO KAD JE NAJTEŽE! Snage MUP-a bez pauze uz građane, pomoć, solidarnost i odgovornost na delu

Pripadnici Žandarmerije, policijski službenici i vatrogasci-spasioci Ministarstva unutrašnjih poslova nalaze se na terenu i zajednički deluju kako bi pružilipomoć građanima tamo gde je ona najpotrebnija.

Njihov angažman odvija se bez pauze i bez izuzetaka, sa jasnim ciljem - zaštita života, imovine i bezbednosti svih građana.

U okviru koordinisanih aktivnosti, pripadnici MUP-a učestvuju u dostavljanju paketa pomoći, pružanju podrške ugroženima i saniranju posledica vanrednih situacija. Njihovo prisustvo na terenu predstavlja snažan oslonac građanima koji se suočavaju sa izazovima i poteškoćama, posebno u trenucima kada je brza reakcija od presudnog značaja.

Po nalogu direktora policije, generala policije Dragana Vasiljevića, sve snage MUP-a deluju jedinstveno, organizovano i koordinisano, potvrđujući visok nivo profesionalnosti i odgovornosti. Saradnja različitih jedinica omogućava efikasnije delovanje i bržu pomoć onima kojima je potrebna.

Kada je najteže, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne ostaju po strani, već delima pokazuju brigu, solidarnost i odgovornost prema građanima Republike Srbije.

Autor: S.M.