AKTUELNO

Društvo

JEDINSTVO KAD JE NAJTEŽE! Snage MUP-a bez pauze uz građane, pomoć, solidarnost i odgovornost na delu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Instagram.com/MUP Srbije ||

Pripadnici Žandarmerije, policijski službenici i vatrogasci-spasioci Ministarstva unutrašnjih poslova nalaze se na terenu i zajednički deluju kako bi pružilipomoć građanima tamo gde je ona najpotrebnija.

Njihov angažman odvija se bez pauze i bez izuzetaka, sa jasnim ciljem - zaštita života, imovine i bezbednosti svih građana.

U okviru koordinisanih aktivnosti, pripadnici MUP-a učestvuju u dostavljanju paketa pomoći, pružanju podrške ugroženima i saniranju posledica vanrednih situacija. Njihovo prisustvo na terenu predstavlja snažan oslonac građanima koji se suočavaju sa izazovima i poteškoćama, posebno u trenucima kada je brza reakcija od presudnog značaja.

Po nalogu direktora policije, generala policije Dragana Vasiljevića, sve snage MUP-a deluju jedinstveno, organizovano i koordinisano, potvrđujući visok nivo profesionalnosti i odgovornosti. Saradnja različitih jedinica omogućava efikasnije delovanje i bržu pomoć onima kojima je potrebna.

Kada je najteže, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne ostaju po strani, već delima pokazuju brigu, solidarnost i odgovornost prema građanima Republike Srbije.

Autor: S.M.

#MUP

#Pomoć

#Sneg

#građani

#solidarnost

POVEZANE VESTI

Društvo

UZ GRAĐANE, BEZ IZUZETKA! Policajci i vatrogasci na terenu, obilaze domaćinsta

Društvo

'BEZBEDNOST NEMA VREMENSKA USLOVE' Policija i vatrogasci-spasioci na terenu - pomažu građanima i uklanjaju sneg uprkos lošem vremenu (FOTO)

Društvo

Apel MUP-a Srbije posle spasavanje mladića iz Dunava: Ne ulazite u vodu van pojasa obeleženog za kupanje

Društvo

ŽANDARMERIJA TU KAD JE NAJTEŽE: Specijalci po snegu i mećavi pomažu meštanima, general Vasiljević izdao nalog

Društvo

Srpski vatrogasci osvojili vrh Grand Paradiso na Aplima: Miloš i Rastko popeli su se na 4.000 metara

Društvo

Vanredna situacija zbog snega u devet gradova: Više od 190 vatrogasaca i 85 vozila na terenu širom Srbije