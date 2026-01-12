Beograđani su te zime PREKO ZALEĐENE SAVE IŠLI PEŠKE: Temperatura je išla i do minus 25 stepeni

Srbija se tog 9. januara suočila sa pravim zimskim hladnoćama. Najniža temperatura izmerena je u Sjenici, Požegi i Smederevskoj Palanci i iznosila je minus 17 stepeni! Ipak, ovo nije najniža temperatura koja je zabeležena u Srbiji.

Prethodnih dana zima je napravila brojne probleme širom zemlje. Beograd je tokom zime 1928/29. beležio ekstremnu hladnoću, a temperature su se spuštale i ispod -25 stepeni.

Na ovu hladnu zimu podsetilo je JP "Beograd vode".

- U Beogradu je tokom zime 1928/29. godine, najniža temperatura dosegla čak 25,5 stepeni ispod nule. Reka Sava je te zime čak dva meseca bila potpuno zaleđena. Te zime su Beograđani preko Save išli peške - naveli su u objavi na Tiktoku.

- Baka mi je pričala da je tada peške prelazila Savu. Tada je imala 25 godina - navela je jedna korisnica u komentarima.

Oštra je bila i zima 1865. širom Evrope, a posebno je pogodila Beograd. Temperature su danima bile ispod nule, sneg je padao neprekidno, a led je okovao grad.

Autor: S.M.