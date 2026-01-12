BILO JE I TEŽE POVREĐENIH! Reagovali i pripadnici Žandarmerije, sasistrirali u pružanju pomoći

AKTUELNO

Na ski stazama, tokom dana pripadnici Žandarmerije intervenisali su u više situacija u kojima su skijaši zadobili teže povrede.

Brzom reakcijom, profesionalnim postupanjem i pružanjem prve pomoći, povređenima je ukazana neophodna pomoć, a mesta događaja su obezbeđena do dolaska pripadnika Gorske službe spasavanja.

U uslovima povećane gužve, brzine i zimskih izazova, svaki minut je važan.

Foto: Instagram.com/MUP Srbije

Upravo zato su pripadnici Žandarmerije na stazama stalno prisutni, da preveniraju rizike, reaguju bez odlaganja i budu oslonac građanima i turistima kada dođe do nezgode. Bezbednost na stazama je zajednička odgovornost, a policija je uvek tu.

