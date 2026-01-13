U Beogradu oko 12.900 osoba sa respiratornim infekcijama: Oglasio se Gradski zavod za javno zdravlje

U Beogradu je tokom prve nedelje ove godine epidemipološkim nadzorom utvđeno 12.888 obolelih osoba od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 676 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu manji u odnosu na poslednju nedelju 2025. godine.

Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija najviše je osoba od 20 do 64 godine, uzrasta pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine.

Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 9,8 odsto.

Kada je reč o osobama prijavljenih sa oboljenjima sličnim gripu, statistika je slična, najviše obolelih osoba je iz grupe od 20 do 64 godina starosti, zatim uzrasta od pet do 19 godina.

Udeo dece uzrasta do četiri godine je 17,7 odsto, a osoba starijih od 65 godina je 12,6 odsto.

Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A(H3), A i A(H1)pdm09.

Kako se navodi u saopštenju, podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 29. decembra 2025. godine do 4. januara 2026. godine.

Iz gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine.

Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija.

Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Autor: D.Bošković