SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA! Portal Pink.rs čestita svim čitaocima Novu godinu po julijanskom kalendaru!

Da nam bude bolja nego prethodna!

Nova godina stigla je i po julijanskom kalendaru! Portal Pink.rs čestita svim svojim čitaocima u želji da nam ova godina bude mnogo bolja nego prošla.

Epitet "Srpska Nova godina" dobila je odmah posle uvođenja gregorijanskog kalendara 1919. godine da bi se znalo da je slave Srbi pravoslavne vere.

Pravoslavna Nova godina, poznata kao julijanska Nova godina, je praznik koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji kao i u pravoslavnim delovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom kalendaru.

Julijanska Nova godina slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji, a zanimljiva je činjenica da tradicija obeležavanja julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, ali i u nekim delovima galske zajednice u Škotskoj.

Srbi su se prema narodnim običajima, tradicionalno za srpsku Novu godinu okupljali i igrali narodne igre, dok je tokom osmanske vladavine bilo zabranjeno proslavljanje i poštovanje srpskih tradicija.

SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA!

Autor: S.M.