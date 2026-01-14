AKTUELNO

Društvo

SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA! Portal Pink.rs čestita svim čitaocima Novu godinu po Julijanskom kalendaru!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, Facebook.com ||

Da nam bude bolja nego prethodna!

Nova godina stigla je i po julijanskom kalendaru! Portal Pink.rs čestita svim svojim čitaocima u želji da nam ova godina bude mnogo bolja nego prošla.

Epitet "Srpska Nova godina" dobila je odmah posle uvođenja gregorijanskog kalendara 1919. godine da bi se znalo da je slave Srbi pravoslavne vere.

Pravoslavna Nova godina, poznata kao julijanska Nova godina, je praznik koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji kao i u pravoslavnim delovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom kalendaru.

Julijanska Nova godina slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji, a zanimljiva je činjenica da tradicija obeležavanja julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, ali i u nekim delovima galske zajednice u Škotskoj.

Srbi su se prema narodnim običajima, tradicionalno za srpsku Novu godinu okupljali i igrali narodne igre, dok je tokom osmanske vladavine bilo zabranjeno proslavljanje i poštovanje srpskih tradicija.

SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA!

Autor: S.M.

#Srbi

#Srbija

#Srpska Nova godina

#julijanski kalendar

#čestitka

POVEZANE VESTI

Društvo

SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA: Portal Pink.rs čestita svim čitaocima Novu godinu po julijanskom kalendaru

Društvo

SREĆNA SRPSKA NOVA GODINA! Portal Pink.rs čestita svim čitaocima Novu godinu po julijanskom kalendaru!

Društvo

SREĆNA NOVA GODINA! Pink.rs vam želi čarobne praznike i 2026. godinu punu ljubavi, zdravlja, uspeha i nezaboravnih trenutaka: Uz naš portal i ove godi

Društvo

SREĆNA NOVA GODINA! Pink.rs vam u 2025. godini želi sreću, zdravlje i blagostanje: Uz naš portal i ove godine bićete NAJINFORMISANIJI!

Društvo

Nova godina po julijanskom kalendaru i školski raspust: Evo gde su najveće gužve na putevima Srbije

Društvo

PREPUNI TRGOVI ŠIROM ZEMLJE: Srbija čeka novu godinu po julijanskom kalendaru, na Trgu republike SPEKTAKL