VOZAČI, OPREZ! Opasna pojava na putevima tokom noći, hitno se oglasio se RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se večeras očekuje u toku noći umereno do potpuno oblačno, u donjem Podunavlju ponegde sa slabom kišom, a na istoku Srbije sa slabim snegom ili kišom koja se može lediti na tlu.

RHMZ savetuje da svi učesnici u saobraćaju budu oprezni zbog snega i poledice. Sutra toplije. Ujutro pretežno oblačno i suvo.

Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje, samo će se u delovima Banata i u donjem Podunavlju zadržati oblačno tokom celog dana. Duvaće slabi umeren vetar, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -4 do 3 stepena, a najviša od 4 stepena na istoku i krajnjem severu Srbije do 12 stepeni na zapadu zemlje.

Do petka ujutro mestimično slab mraz, u toku dana relativno toplo za ovo doba godine uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i postepeno otapanje snežnog pokrivača, izraženije u nižim predelima.

U petak u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra, pa će od subote duvati umerena i jaka košava, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Temperatura će u celoj zemlji biti u padu, osetnijem u Timočkoj Krajini gde se očekuju ledeni dani.

RHMZ ranije danas je izdao hidrološko upozorenje da se na Dunavu od Bezdana do Bogojeva narednih dana očekuje pojava ledohoda na 10 do 30 odsto, širine rečnog korita.

Na Tisi kod Novog Kneževca i kod Sente osmotren je ledostaj od 40 do 50 odsto širine rečnog korita sa intenziviranjem pojave naredna dva dana.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

