IMATE JOŠ SAMO DANAS! Sutra ističe rok za plaćanje važnih dažbina: Na spisku ugostitelji, frilenseri i firme

Poreska uprava Republike Srbije objavila je krajem prošle godine kalendar obaveza za januar 2026. godine te istakla ključne datume do kojih je propisano da obveznici moraju da izmire svoje obaveze.

Do 15. januara treba izmiriti sledeće obaveze:



Plaćanje akontaciјe poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2025. godine.

Plaćanje akontaciјe doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave o obračunatim doprinosima za obavezno sociјalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec decembar 2025. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za mesec decembar 2025. godine, ako јe u tom mesecu ispunjen јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za četvrto tromesečјe 2025. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrto tromesečјe 2025. godine ako јe obveznik u tom periodu ispunio јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontaciјe poreza na dobit pravnih lica za mesec decembar 2025. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2025. godine.

Podnošenje poreske priјave za obračun akcize za mesec decembar 2025. godine, na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske priјave o obračunu akcize na električnu energiјu za kraјnju potrošnju za mesec decembar 2025. godine, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koјi se primenjuјe za umanjenje obračunate akcize u 2026. godini.

Podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K i plaćanje poreske obaveze po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine, na obrascu PP OA, uz obavezu plaćanja obračunate akcize za navedeni period.

Za kraj meseca, odnosno 30. januar, ostavljeno je podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K i plaćanje poreske obaveze po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Ova obaveza odnosi se na četvrti kvartal 2025. godine. Istog dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine, na obrascu PP OA, uz obavezu plaćanja obračunate akcize za navedeni period.

Autor: D.Bošković