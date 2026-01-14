NAKON SNEGA I LEDA - NOVA MUKA! Vozači su sada u još većoj opasnosti - Evo kako bezbedno voziti po 'bljuzgavici'

Automobilista Čedomir Brkić objasnio je za Kurir šta vozači treba da urade kako bi ostali bezbedni sada kada su sneg i led počeli da se otapaju

Sneg i led su počeli da se tope, ali se sada građani suočavaju sa drugim problemom, bljuzgavicom, koja može biti jako opasna po vozače.

Automobilista Čedomir Brkić objasnio je za Kurir televiziju da iako jeste manje opasna od leda, bljuzgavica može predstavljati prepreku:

- Automobili nemaju adekvatnu podlogu za kretanje, a onda dolazi i do nekontrolisanog kretanja automobila, kada automobil dohvati deo asfalta i deo bljuzgavice dolazi do proklizavanja i premeštanja iz trake u traku. Treba paziti. Ako je moguće, dobro je imati kod sebe lance, lopaticu i fluorescentni prsluk jer je jednako lako zaglaviti se u bljuzgavici kao u ledu i snegu - kaže Brkić.



Brkić ističe da najoprezniji treba biti onda kada automobil prelazi sa kretanja po suvom putu na kretanje po bljuzgavici, a dodaje da je ovo opasnije od vožnje po rastresitom snegu.

- Treba voziti što opreznije i sporije, kao i prethodnih dana. Sada nailazi otopljenje, ima manje snega i više vode, ali sutra i prekosutra će biti mnogo vode na putu. Treba paziti da velike vodene površine prođemo što sporije kako ne bi došlo do odvajanja točka od asfalta što i izaziva nekontrolisano kretanje. To je najopasnije u krivini i dolazi do izletanja - kaže Brkić.

Autor: D.Bošković