ZIMSKI CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA: Izvedena taktička obuka izviđača Vojske Srbije, upotrebljena savremena sredstva za osmatranje (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE ||

Izviđačke jedinice Kopnene vojske u okviru zimskog ciklusa osposobljavanja realizuju sadržaje taktičke obuke na snegom prekrivenom planinskom terenu, u cilju održavanja visokog nivoa osposobljenosti za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane, u skladu sa namenskim zadacima i zacrtanim ciljevima obuke, izviđači na planini realizuju širok spektar aktivnosti, od orijentacije i kretanja na nepoznatom terenu u dnevnim i noćnim uslovima, preko organizacije patrola, izvođenja zasednih i prepadnih dejstava, do izrade zaklona i skloništa za boravak ljudi.

Uvežbava se i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene u prethodnom periodu i čijim su uvođenjem u upotrebu u velikoj meri unapređene sposobnosti za osmatranje, prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka.

Autor: Jovana Nerić

