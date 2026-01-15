PROLEĆE USRED ZIME! Neverovatno vreme za januar, ali preokret je ODMAH iza ugla

Do kraja dana u Vojvodini će biti pretežno oblačno, na severu Bačke sa maglom koja može da se zadrži duže tokom dana, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar, južnih pravaca, sa najvišom temperaturom do 16 stepeni.

U toku noći u Vojvodini mestimično slaba kiša, a u petak ujutro ponegde slab mraz, niska oblačnost i magla.

U toku dana malo hladnije u odnosu na četvrtak, na severu i istoku Srbije oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u istočnoj Srbiji hladno sa slabim snegom.

U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se u košavskom području očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.

Za vikend i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo jutarnji mraz, koji će od nedelje biti umerenog, lokalno i jakog intenziteta. I u toku dana biće hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 stepeni, a od nedelje uglavnom od -3 do 3 stepena.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće.



Autor: Jovana Nerić