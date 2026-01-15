'BIO SAM SIGURAN DA SAM U PRAVU' Navršilo se tačno 6 godina od prvog ozoniranja krvi Željka Mitrovića - Danas se širom sveta grade klinike specijalizovane za takvo lečenje! (FOTO+VIDEO)

Ozonizacija krvi vlasnika Pink Media Group Željko Mitrović, na početku epidemije Korona virusa, izazvala je pravu buru u javnosti. Malo ko u Srbiji je znao kako ozonizacija krvi ustvari deluje.

Ubacivanjem u krv, ozon se automatski razgradi i formira vodonik peroksid koji dalje uništava sve viruse i bakterije.

Koliko ova metoda koju je Željko Mitrović primenio na početku epidemije koronavirusom zapravo delotvorna, govore činjenice.

A za vreme koronavirusa na klinikama širom Italije metoda ozonizacije primenjivala se kod najtežih bolesnika zaraženih koronavirusom u toj zemlji.

Danas je tačno 6 godina od tog događa, a širom sveta grade klinike specijalizovane za takvo lečenje.

- Danas se navršilo 6 godina od mog prvog ozoniranja krvi, za koje sam bio siguran, a ispostavilo se da sam bio u pravu, da je najdelotvornije sredstvo u borbi protiv Korona virusa! Kao hemičar po osnovnoj struci, znao sam da će jedan od 3 atoma kiseonika iz nestabilnog ozona(O3), napustiti Ozon i vezati se za vodu u krvi i formirati H20+03=H2o2 +O2 ili Vodinik-peroksid (hidrogen) čije male količine u krvi svakako uništavaju sve viruse ali i druge mikroorganizme! Ja sam posle sopstvenog ozoniranja krvi, ulazio u Kovid centre BEZ MASKE, kako bih donirao vizire lekarima i drugom osoblju, ali i dokazao da ne mogu da dobijem Koronu! Vakcina se pojavila tek godinu dana kasnije a Italija i drugi delovi Evrope su ozonizaciju prihvatili tek 60 dana posle moje objave! You’re welcome! P.S. Ne ljutim se što ste me tada zajebavali da sam nadrilekar, i Proka pronalazač - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

Prof. dr Marijano Francini, predsednik naučnog udruženja za ozonoterapiju, kaže da je fascinantno na koji način je Mitrović prvi primenio ozonoterapiju.

- Ono što je vlasnik televizije Pink radio za sobstvenu krv je odlično i siguran sam da je koristio najbolji način da u potpolnosti primeni ozonoterapiju. Takođe je odlično i što je koristio ozon da bi dezinfikovao celu zgradu. Istina je da su mnogi, čak i ovde kod nas, mislili da je tako nešto nemoguće. Mislim da je to bio slučaj, ako mi dozvolite, jer nisu poznavali način na koji ozon funkcioniše. Da budem iskren, to jeste veoma komplikovana materija - rekao je Francini i dodao:

- Mi imamo sreće da u našoj organizaciji imamo profesore koji su uspeli da razluče mehanizme kojima ozon može da se iskoristi u borbi sa virusom korona. Sastavili smo protokol i dali ga bolnicama da ga ispitaju jer ionako nemamo drugi lek za korona virus jer u suprotnom ne bi smo imali 21.000 umrlih u Italiji. I od toga smo počeli. Nadam se da i kod vas u Srbiji postoji neka naučna organizacija ili lekar koji bi hteo da primeni ovoj metod. Vaša televizija ga je već primenila i ja ću veoma rado razmeniti mišljenja i dati naš protokol lečenja - rekao je Francini.

Prof. dr. Aleksandar Ruben iz bolnice "Sveti Leon" dodaje da je Željkova velika vizija upravo potvrđena od strane raznih naučnika.

- Razlog zbog koje sam srećan što pričam sa vama je što mi je jedan jako dobar prijatelj pokazao tvit svog dobrog prijatelja koji je u stvari vlastnik TV Pink, gospodin Željko Mitrović. On je pokazao tvit koji je star mesec dana u kojem se govorilo o tretmanu COVID-19 u nekim bolnicama u Italiji. Veoma jasno da je njegova velika vizija upravo potvrđena od strane različitih naučnika. Pre nekoliko dana ti rezultati su objavljeni. Zahvaljući specijalnom uticaju ozona na telo, moguće je lečiti veoma ozbidne slučajeve COVID-19. Vlastnik TV Pink znao je da ozon poboljšava cirkulaciju krvi, pomaže kiseniku i obnavljanukrvnih ćelija. Te tri stvari su veoma važu u tretmanu COVID-19, zato što virus napada hemoglobin i imuni sistem pacijenta - rekao je Ruben i dodao: - rekao je Ruben i dodao:

- Sada prve bolnice koji su pokazale veoma dobre rezultati su u Bergamu, u Dinama i u španskoj Ibici. Tamo su se pacijenti oporavili veoma brzo iz veoma ozbiljnih stanja koji su bili na respiratorima, a bili su posle nekoliko dana bez ikakvih simptoma virusa. Zbog toga je univerzitetska bolnica u Rimu zatražila studiju na 200 pacijenata koji će biti tretirani sa ozonom. To je u stvari isti tetman koji je gospodin Željko Mitrović već predlagao pre jedno mesec dana. Moramo da istaknemo da je zaista divno što se gospodin Mitrović tako eksponirao i kako bi komunicirao sa javnoćnju, jer je on na taj način podelio svoju viziju, ali i na isti način mogućnost da se ljudi leče na nove načine od COVID-19. Hvala vam - rekao je Ruben.

Ozonizaciju krvi koju je primenio i promovisao vlasnik Pink Media Group, svetski zdravstveni centri prihvatili su sa nekoliko godina zakašnjenja.

Korona virus, prema zvaničnim podacima, odneo je oko 7 miliona života, a procene su da je broj trostruko veći. Iako su vakcine protiv COVID-19 tada bile opšte prihvaćene, danas o njima niko i ne govori, a korona je i dalje prisutna.

Autor: A.A.