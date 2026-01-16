STIŽE HLADAN TALAS IZ RUSIJE I ZIMA KAKVU NE PAMTIMO! Evo kog datuma kreće LEDENO DOBA u Srbiji - biće ledenije nego sada, a ovo je najveći problem

Ledeni vazduh došao je sa istoka Evrope u Srbiju, a u narednom periodu očekuje se i snažan vetar.

Sneg je prekrio mnoge krajeve Srbije, temperature padaju ispod nule, a hladni talas tek pokazuje svoju snagu. Međutim, meteorolozi najavljuju promene u temperaturi, a sledećih dana očekuje se razvedravanje.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, izneo je detaljnu vremensku prognozu za naredni period:

- Najveće padavine su zabeležene u zapadnoj Srbiji. Najveći problem je sad ljudima što je sve zaleđeno, svaki drugi, treći dan je ledena kiša. Zbog leda, ima dosta i padova. Ledena kora je najveći problem. Oprez ljudima pri hodanju, koncentracija ne sme da padne ni sekund. Očekujemo otapanje snega na trotoaru - kaže Ristić i dodaje:

- Ali kada se ovako zaledi sneg, teško se otapa. Ako je temperatura minus 5, ni so nam ništa ne znači. Sama so ne može da reši problem u Beogradu. Sneg će ostati po travi, a na asfaltu će se otopiti.

Ledena kiša je znak da je vazduh došao sa istoka Evropa, da je hladan pri tlu. Na Kopaoniku i u Crnoj gori je padala samo kiša, koja je napravila bujične poplave.

Stiže nam hladan talas iz Rusije

Kaže, da najavljeno otopljenje koje dolazi u narednim danima, neće biti intenzivno, te da se sneg neće otopiti:

- Ovde ćemo osetiti topao vazduh, između 5 i 10 stepeni do petka, znači narednih dana temperatura i do 10 stepeni. Ali već od vikenda hladnije. Za vikend počinje košava, donosi hladan vazduh iz Rusije, već u nedelju će temperature biti ispod nule. Čim počne košava, znači da stiže hladan vazduh sa istoka - kaže Ristić i dodaje:

- U nedelju jaka košava, temperatura u većem delu dana ispod nule. Činiće nam se da je minus 10. Jače zahlađenje stiže posle 24. januara, cela Evropa će biti u ledenom dobu.

Plašim se da će biti ledenije nego sada, i trenutne prognoze to pokazuju. Temperatura može biti i do - 10 stepeni u toku dana. Taj vazduh dolazi iz Rusije. Košava će duvati do 22. januara, a košava asocira i na ledenu kišu. Sve službe će morati od nedelje da opet budu aktivne. Košava probija kroz kosti, može da obori i neko drvo.

Autor: A.A.