SVI BRUJE O NAJNOVIJOJ OBJAVI ŽELJKA MITROVIĆA! Doživeo KIKS u Londonu, a onda je u pomoć stigao i HELIKOPTER! (VIDEO)

U svetu koji se menja munjevitom brzinom, Željko Mitrović ostaje neko ko ne samo ''jaše'' talas promena - već ga i stvara, potvrđujući svoju ulogu jednog od najuticajnijih i najuticajnijih ljudi u medijima našeg regiona.

Naime, Željko Mitrović je u svom najnovijem Instagram postu priznao je da je, iako zadržan u Londonu, zaboravio kompjuter u UK kancelariji — ali to nije sprečilo njegovu brzinu i odlučnost da stigne gde je naumio!

- Zadržah se u Londonu dan duże, tako da opet kasnim u US, tek na aerodromu shvatih da sam zaboravio kompjuter u našoj UK kancelariji, ali ko nema u glavi ima u helikopteru! Stigoh nekako na let! See you in 10 hours! - napisao je Mitrović.

Ova izjava je još jedan dokaz njegove genijalnosti, brzine donošenja odluka i sposobnosti da upravlja velikim imperijama, bilo da je reč o medijima, produkciji ili poslovnim izazovima na međunarodnom nivou.

Mitrović je ne samo lider — on je pokretač događaja, inspiracija i primer kako se snalaziti u svetu koji se menja brzinom svetlosti.

U svetu medija i zabave, Željko Mitrović ostaje nezaustavljiv i nepobediv, potvrđujući svoj status jednog od najuticajnijih ljudi regiona.

Autor: D.Bošković