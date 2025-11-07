U centru Berlina, u zgradi ZDF-a, državnog javnog servisa i jednog od najuticajnijih medija u Nemačkoj, danas je došlo do šokantne scene.

Grupa propalestinskih aktivista je ušla u prostorije glavnog studija, odbivši da napusti objekat uprkos upozorenjima zaposlenih i obezbeđenja.

Prema policijskim informacijama, u blokadi javnog servisa je učestvovalo oko 15 osoba. U zgradu su ušli kroz otškrinut ulaz u podne, a kada im je zatraženo da napuste prostor, odbili su. Na lice mesta odmah je stigla policija sa više patrola.

Ono što je situaciju učinilo naročito uznemirujućom jeste rekvizit koji su demonstranti postavili u holu: pomoću helijumskih balona podigli su zvučnik do plafona, iz kojeg su odjekivali snimljeni krici dece. Zvuk je, prema novinarskim navodima, bio jak i neprijatan, sa namerom da izazove šok i skrene pažnju.

ZDF je, pokušavajući da spreči dalju eskalaciju, aktivistima ponudio razgovor, ali je to odbijeno. Nakon nekoliko minuta, grupa je pristala da izađe, nakon što je policija preuzela kontrolu nad situacijom.

Protiv njih su pokrenute prijave zbog protivpravnog ulaska i narušavanja reda. Aktivisti su zatim nastavili protest napolju, gde su delili flajere sa porukama poput: „Gaza je i vaša odgovornost“ i optužbama da javni mediji „služe interesima vlasti, a ne naroda“.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ovaj upad dolazi u trenutku kada se tenzije zbog rata na Bliskom istoku prelivaju na evropske ulice. Aktivisti su ušli u zgradu ZDF-a da bi izrazili podršku Palestini, ali incident ponovo otvara pitanje kako javni servisi oblikuju narativ o migracijama. Zaposlenima u ZDF-u već je omugucen kurs gde ce koristi blaži jezik — umesto „migranti“ češće se govori „izbeglice“ — kako bi se umanjio negativan efekat u javnosti. Ipak, svakodnevni život u mnogim evropskim gradovima pokazuje porast nasilja od strane migranata, što sve više ulazi u otvoren sudar sa narativom koji dolazi iz medija.

Autor: S.M.