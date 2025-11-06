AKTUELNO

'ČIST FAŠIZAM' Brnabićeva o gnusnom vređanju od strane urednika Javnog servisa

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govoreći o sramnom video-snimku urednika sa Javnog servisa, kaže da su to stvari koje proizvode tajkunski blokaderski mediji.

- Ovo je čist fašizam, imamo stotine hiljada ljudi koji su stoka, ne vrede, ne treba da žive, čija deca treba da pocrkaju od raka.Nisu zaslužili život? Zbog čega, jer se ne slažu sa vama, sa elitom? Juče smo imali veličanstven doček, gde nismo čuli ni jednu ružnu reč. Ljudi žele dijalog, ne žele mržnju - dođite da razgovaramo, jel hoćete izbore, idite, zvao vas je Vučić 100 puta, on je jedina nadležna institucija za izbore. Idite pričajte o izborima kad i kako hoćete. Nemojte posle kad raspiše izbore - "e sad nas je iznenadio", da koristite alibi. "E nismo hteli pre nego kasnije"... - rekla je Brnabić.

Autor: D.Bošković

