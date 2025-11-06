'BLOKADERI OD PRVOG DANA KIDIŠU NA ĆACILEND' Brnabić: Nigde ljudi iz Ćacilenda nisu otišli, nikoga nisu napali

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ističe da blokaderski mediji svakoga dana od jutra do mraka sipaju mržnju i ispiruju mozak ljudima.

- Ja sam pre nego da uđem ovde se oglasila povodom jedne druge stvari. Ne mogu da se pomirim sa tim da vi imate najgore tajkunske blokaderske medije koji svakoga dana od jutra do mraka sipaju mržnju u ovo društvo, ispiru mozak ljudima. Vi ste imali onog Žarka Koraća... I ja više neću koristiti, zbog saveta predsednika, te reči "ustaše"... Ovaj je izašao jutros koristeći te tajkunske medije, i rekao da je Aleksandar Vučić doveo svoje pristalice na dva metara od Dijane Hrke, i onda im poručio da je ne diraju. To je više od laži. Mora da postoji neki novi termin za takve stvari. Laž je nešto, morate valjda da se zamislite malo da li vas je neko slagao ili nije. Ovo je više od toga, ovo je manipulacija, pravljenje ljudi budalama. Onaj ko u to bude poverovao, taj će uzeti pištolj i ići će da se obračunava i sa Vučićem i sa slobodnim ljudima u Ćacilendu i sa policijom, jer je to tako monstruozno nešto. Ne, Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metara, kilometara, 20, ni sinoć niti bilo kada od onih ljudi koji se sa politikom Vučića ne slažu. Blokaderi kidišu na Ćacilend, od prvog dana, oni su došli tu. Nigde ljudi iz Ćacilenda nisu otišli, nikoga nisu napali, nisu se milimetar pomerili - navela je predsednica Skupštine za TV Pink.

