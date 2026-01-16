Olujna košava pa pik hladnog talasa na Bogojavljenje s minus 16 stepeni: Lekari upozoravaju na infarkt i moždani udar

Institut "Batut" upozorio je na opasne vremenske pojave u narednih 10 dana koje mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja

Srbiju će za vikend pogoditi olujna košava koja donosi novi ledeni talas, čiji će pik biti u ponedeljak na Bogojavljenje, kada će temperature ići i do minus 16 stepeni! Lekari upozoravaju na opasnost za rizične grupe od šloga i moždanog udara!

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" dao je preporuke građanima zbog najave talasa hladnoće od 15. do 24. januara.

- U narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće od 18. do 21. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, a od 20. do 22. u Zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu - navode iz "Batuta" i dodaju:

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 24. januara u Severnobačkom okrugu, dok će u kategoriji opasne pojave one biti od 18. do 21. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, od 20. do 22. januara u Zapadnobačkom okrugu, od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu, 20. januara u Zlatiborskom okrugu, 21. i 24. januara u Južnobačkom okrugu, dok će u kategoriji potencijalno opasne one biti u periodu od 18. do 24. januara na severu zemlje, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije, a od 18. do 22. januara u većem delu zemlje.

Najhladnija područja

- Kraljevo - 19. januar minus 11

- Požega - 19. i 20. januar minus 10 i minus 11

- Kopaonik - 18. i 19. januar minus 14

- Sjenica - 18. i 19. januar minus 14 i minus 16

* Izvor "Batut"

Opasne vremenske pojave

Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji opasne pojave 18. i 19. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, kao i 19. januara u Zlatiborskom okrugu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 17. januara u Raškom, Moravičkom, Borskom, Zaječarskom i Zlatiborskom okrugu, a 18. i 19. januara u većem delu Srbije.

Opasne vremenske pojave mogu izazvati materijalnu štetu i predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja. Građanima se savetuje pojačan oprez, stalno praćenje vremenske prognoze. Preporučuje se topla odeća, redovno konzumiranje toplih napitaka bez kofeina, kao i održavanje umerenog nivoa fizičke aktivnosti u skladu s vremenskim uslovima. Posebna pažnja savetuje se kada je reč o starijim osobama, hroničnim bolesnicima i drugim ugroženim grupama.

Štab za vanredne situacije

Vanredno u četiri opštine

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije da je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika trenutno na snazi u četiri opštine - u Lučanima, Malom Zvorniku, Majdanpeku i Ivanjici, kao i da se očekuje da će, ukoliko stanje na terenu bude nepromenjeno, danas biti ukinuta u Majdanpeku, a u ponedeljak u Lučanima, dok će u Ivanjici biti ukinuta kada se reše problemi s dalekovodom. Ministar unutrašnjih poslova i komandant Štaba za vanredne situacije Ivica Dačić izjavio je da će se taj štab svakog četvrtka sastajati nakon sednice Vlade Srbije da bi se u narednim mesecima što bolje odgovorilo na eventualne vremenske nepogode.

Hladno vreme utiče i na drastično povećan broj pacijenata s moždanim udarom i infarktom srca. Lekari VMA navode da je u noći između srede i četvrtka zabeležen izuzetno veliki broj pacijenata s moždanim udarom. Istovremeno, kardiolozi Urgentnog centra poslednjih dana imaju oko 40 odsto više pacijenata sa akutnim infarktom miokarda. Među njima su i mladi i stariji, ali najviše hronični kardiovaskularni bolesnici.

Minus okidač za moždani i srčani udar

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić objašnjava da su infarkt srca i moždani udar teška i po život opasna stanja, koja su znatno češća tokom zimskih meseci.

- Niske temperature dovode do sužavanja krvnih sudova, rasta krvnog pritiska i pojačanog opterećenja srca i mozga, što kod osoba s već oštećenim krvnim sudovima može izazvati zapušenje krvotoka ili nagli prekid dotoka kiseonika. Uz hladnoću, pojačan fizički napor, naročito kod sredovečnih i hroničnih bolesnika, dodatno povećava rizik od teških i fatalnih posledica po srce i mozak - navela je ona za Kurir.

Ko je najugroženiji

- novorođenčad

- mala deca

- starije osobe

- hronični bolesnici

- ljudi koji rade na otvorenom

- osobe koje žive u neadekvatnim uslovima

Kod problema s koronarnim krvnim sudovima simptomi mogu varirati od blage nelagodnosti u grudima, kratkog daha i osećaja gušenja, do jakog, probadajućeg bola u grudima koji se širi ka ramenu, ruci i vratu, a može biti praćen vrtoglavicom i gubitkom svesti, posebno ukoliko dođe do infarkta.

- Kod moždanog udara javljaju se tipični neurološki simptomi poput utrnulosti ruku ili nogu, jake glavobolje, mučnine, povraćanja, vrtoglavice, poremećaja vida, a zatim i slabosti jedne strane tela i otežanog govora. Za mozak je presudan "zlatni sat", odnosno prvih sat vremena od pojave simptoma. Za srce su u pitanju minuti - naglasila je dr Šehić.

Šta znači opasno vreme

- Nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

- Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

- Održavati kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

- Odevati se toplo, redovno konzumirati tople napitke bez kofeina, kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti

- Ukoliko je neophodno izaći napolje, preuzeti neophodne mere opreza

Republički hidrometeorološki zavod Srbije pozvao je na oprez zbog zaleđivanja mokrih površina i košave koja će pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

- U subotu (17. januar) u košavskom području pretežno sunčano i vetrovito, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. U narednom periodu pretežno sunčano i hladno, pa se u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju ledeni dani (s temperaturom u toku celog dana ispod nule). U ostalim regionima Srbije ledeni dan biće ponedeljak, 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od nula do pet stepeni - navodi RHMZ.

Autor: D.Bošković