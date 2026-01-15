SPREMA SE NOVI UDAR MINUSA I HLADNOĆE: Kako se pripremiti za sibirski anticiklon - saveti lekara i hitna uputstva

Zima nije gotova - meteorolozi i klimatolozi sve češće upozoravaju na prodore hladnog vazduha sa severa, poznatog kao sibirski anticiklon. Takvi prodori mogu da donesu dramatično zahlađenje, mrazeve i opasne temperature koje prete zdravlju i bezbednosti ljudi i životinja.
Ekstremno hladan vazduh i vetar zajedno mogu dovesti do osećaja temperature mnogo niže nego što stvarno jeste - tzv. wind chill efekta - što je više nego ozbiljno upozorenje, jer izloženost takvom hladnom može izazvati smrzotine za samo nekoliko minuta.
Da ne budete uhvaćeni nespremni, evo kako se pravi pravi plan pripreme i šta lekari i stručnjaci preporučuju.
1. Pripremite svoj dom i opremu
Zatvorite ulaze hladnoći
Zaptivajte prozore i vrata kako propuh ne bi ulazio u prostorije.
Provjerite izolaciju na zidovima i tavanu - dobra toplinska barijera znači manje troškova i više sigurnosti.
Napravite zalihe i opremu
Spremite hitni komplet sa vodom, hranom koja se ne kvari, baterijskim lampama, rezervnim baterijama, lekovima i toplim pokrivačima.
Napunite rezervoar goriva u automobilu jer gorivo pomaže i da se vozilo ne ugasi usled hladnoće.
Provjerite rad grejnih uređaja i detektora za ugljen-monoksid - opasnost od trovanja raste kada se koristi dodatno i improvizovano grejanje.
2. Obucite se pametno - slojevito i toplo
Strogi hladni talasi zahtevaju da telo zadrži toplotu:
Nosite više tankih slojeva odeće umesto jednog debelog - vazduh između slojeva deluje kao prirodni izolator.
Zaštitite ekstremitete (ruke, stopala, glavu) jer se toplota najbrže gubi baš kroz njih. Gumene, vodootporne čizme, tople čarape, rukavice i kapa su obavezni.
Pokrijte nos i usta šalovima ili maskama - hladan vazduh direktno utiče na pluća i može izazvati vazospazam i nelagodu.
3. Zdravstveni saveti - Ne potcenjujte hladnoću
Lekari upozoravaju: ekstremno niske temperature remete cirkulaciju, mogu da oslabe imuni sistem i povećaju rizik od respiratornih problema.
Evo šta da imate na umu:
Prepoznajte rane znake opasnosti
Hipotermija: ćud, drhtanje, zbunjenost, spor govor i osećaj slabosti signaliziraju pad telesne temperature.
Smrzotine: koža koja postaje ispana, tvrda ili bez osećaja zahteva hitnu pažnju.
Ako primetite ove simptome - odmah potražite toplo mesto, skinite mokru odeću, pokrijte telo i, po mogućnosti, potražite medicinsku pomoć.
4. Ako morate napolje - radite to pametno
Izbegavajte duga izlaganja napolju bez nužne potrebe.
Planirajte rutu i vreme boravka napolju - jutarnji i večernji sati su najhladniji.
Ako morate da čistite sneg ili radite fizičke poslove, radite polako i u intervalima jer nagli napor na hladnoći opterećuje srce.
5. Briga o najranjivijima
Najviše su ugroženi:
Deca i stariji ljudi - oni teže održavaju telesnu toplotu.
Osobe sa zdravstvenim problemima, naročito srčanim i respiratornim.
Kućni ljubimci i životinje - i njima je potrebna zagrejana, zaštićena životna sredina i pristup nesmrznutoj vodi.
Autor: A.A.