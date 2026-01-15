SPREMA SE NOVI UDAR MINUSA I HLADNOĆE: Kako se pripremiti za sibirski anticiklon - saveti lekara i hitna uputstva

Zima nije gotova - meteorolozi i klimatolozi sve češće upozoravaju na prodore hladnog vazduha sa severa, poznatog kao sibirski anticiklon. Takvi prodori mogu da donesu dramatično zahlađenje, mrazeve i opasne temperature koje prete zdravlju i bezbednosti ljudi i životinja.

Ekstremno hladan vazduh i vetar zajedno mogu dovesti do osećaja temperature mnogo niže nego što stvarno jeste - tzv. wind chill efekta - što je više nego ozbiljno upozorenje, jer izloženost takvom hladnom može izazvati smrzotine za samo nekoliko minuta.

Da ne budete uhvaćeni nespremni, evo kako se pravi pravi plan pripreme i šta lekari i stručnjaci preporučuju.

1. Pripremite svoj dom i opremu

Zatvorite ulaze hladnoći

Zaptivajte prozore i vrata kako propuh ne bi ulazio u prostorije.

Provjerite izolaciju na zidovima i tavanu - dobra toplinska barijera znači manje troškova i više sigurnosti.

Napravite zalihe i opremu

Spremite hitni komplet sa vodom, hranom koja se ne kvari, baterijskim lampama, rezervnim baterijama, lekovima i toplim pokrivačima.

Napunite rezervoar goriva u automobilu jer gorivo pomaže i da se vozilo ne ugasi usled hladnoće.

Provjerite rad grejnih uređaja i detektora za ugljen-monoksid - opasnost od trovanja raste kada se koristi dodatno i improvizovano grejanje.

2. Obucite se pametno - slojevito i toplo

Strogi hladni talasi zahtevaju da telo zadrži toplotu:

Nosite više tankih slojeva odeće umesto jednog debelog - vazduh između slojeva deluje kao prirodni izolator.

Zaštitite ekstremitete (ruke, stopala, glavu) jer se toplota najbrže gubi baš kroz njih. Gumene, vodootporne čizme, tople čarape, rukavice i kapa su obavezni.

Pokrijte nos i usta šalovima ili maskama - hladan vazduh direktno utiče na pluća i može izazvati vazospazam i nelagodu.

3. Zdravstveni saveti - Ne potcenjujte hladnoću

Lekari upozoravaju: ekstremno niske temperature remete cirkulaciju, mogu da oslabe imuni sistem i povećaju rizik od respiratornih problema.

Evo šta da imate na umu:

Prepoznajte rane znake opasnosti

Hipotermija: ćud, drhtanje, zbunjenost, spor govor i osećaj slabosti signaliziraju pad telesne temperature.

Smrzotine: koža koja postaje ispana, tvrda ili bez osećaja zahteva hitnu pažnju.

Ako primetite ove simptome - odmah potražite toplo mesto, skinite mokru odeću, pokrijte telo i, po mogućnosti, potražite medicinsku pomoć.

4. Ako morate napolje - radite to pametno

Izbegavajte duga izlaganja napolju bez nužne potrebe.

Planirajte rutu i vreme boravka napolju - jutarnji i večernji sati su najhladniji.

Ako morate da čistite sneg ili radite fizičke poslove, radite polako i u intervalima jer nagli napor na hladnoći opterećuje srce.

5. Briga o najranjivijima

Najviše su ugroženi:

Deca i stariji ljudi - oni teže održavaju telesnu toplotu.

Osobe sa zdravstvenim problemima, naročito srčanim i respiratornim.

Kućni ljubimci i životinje - i njima je potrebna zagrejana, zaštićena životna sredina i pristup nesmrznutoj vodi.

Autor: A.A.