Arktik bio izložen rekordno visokim temperaturama: Oglasili se klimatolozi, evo na šta upozoravaju

Arktik je godinu dana bio izložen rekordno visokim temperaturama, kažu klimatolozi i upozoravaju na "redefinisanje zime kao godišnjeg doba".

Arktik je region koji se zagreva čak četiri puta brže od globalnog proseka, upozoravaju stručnjaci Agencije za praćenje okeana, atmosfere i klime pri američkom ministarstvu trgovine (NOAA), prenosi londonski Gardijan.

Naučnici tvrde da je zbog neuobičajene vrućine na Arktiku u protekloj godini nastale usled klimatske krize koja donosi kišovitije vreme na daleki sever, smanjena debljina morskog leda.

"Od oktobra 2024. do septembra 2025. godine, temperature u celom arktičkom regionu bile su najtoplije u 125 godina modernog vođenja evidencije", saopštila je NOAA, pri čemu su poslednjih 10 godina bile najtoplije ikada zabeležene na Arktiku.

Zbog sagorevanja fosilnih goriva Arktik, koji se naziva svetski frižider i deluje kao ključni regulator klime za ostatak planete, zagreva se čak četiri puta brže od globalnog proseka.

Prema evidenciji NOAA maksimalna površina morskog leda na Arktiku u 2025. godini je bila najmanja u 47-godišnjem satelitskom praćenju.

Ova godina je bila rekordna i po količini padavina na Arktiku, a veći deo padavina se ne taloži kao sneg.

Junski obim snežnog pokrivača nad Arktikom danas je upola manji od onog što je bio pre šest decenija.

Autor: Marija Radić