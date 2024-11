Hladni front hrli ka Srbiji! Meteorolog objasnio šta to znači: Radar pokazuje olujnu putanju - najktiičniji je ovaj datum!

Zbog sprege azorskog i sibirskog anticiklona otvoren je prostor za povremene prodore hladnog vazduha.

Zahlađenje koje se očekuje ovog vikenda oboriće temperaturu vazduha za oko 4 stepena Celzijusa, a prema najnovijoj objavi meteorologa “od četvrtka ulaskom u fazu 1 stiže promena posle 19. novembra i jače zahlađenje u trećoj dekadi meseca”.

Prvi znaci prodora arktičkog vazduha

Ristić kaže da osim MJO indexa i GENS model takođe počinje da vidi prodor hladnog vazduha sa severa Evrope.

- Nakon manjeg zahlađenja tokom sledeće nedelje očekujem kraće otopljenje pre jačeg zahlađenja koje će uslediti posle 20. novembra. Padavine se vraćaju sledeće nedelje posle tačno mesec dana suše i vladavine prostranog evropskog aniticklona – kaže meteorolog amater Ivan Ristić.

Šta tačno pokazuju mape

Na pitanje šta za vremenske prilike u Srbiji znači početak faze 1, kaže da “sa ovom fazom uvek sa Pacifika krene impuls sa zapadnim vetrom koji pravi blok na Atlantiku”.

- Krenuće vazduh sa severa Arktika prema jugu Evropu i prema nama. To se očekuje tek posle 19-20. novembra. Na mapama se vidi kako će to da izgleda. Plavom bojom je označena putanja koja ide do nas. Na modelu od 6. novembra se jasno vidi prognoza od 18. do 21. novembra. Posle zahlađenja sledeće nedelje treba malo da otopli i vidi se žutom bojom 18. novembra topla vazdušna masa na mapi. Posle toga ide nam opet zahlađenje – objašnjava Ivan Ristić.

Sledeće nedelje pad temperature, ujutru i do 0 stepeni

Prema njegovoj vremenskoj prognozi “do kraja radne nedelje će dnevne maksimalne temperature biti od 12 do 16 stepeni, a već sledeće nedelje očekuje pad dnevnih temperatura na 8 do 12 stepeni Celzijusa. Jutarnje temperature vazduha će biti od 0 do 5 stepeni.

- ECMWF vraća polako i sneg u brdovito-planinskim predelima na mapama za 14. novembar, dok u nižim predelima očekujem da to bude oko 25. novembra. Pratimo modele i videćemo da li će se Srbija zaista zabeliti u tom periodu – kaže Ristić.

Promena atmosferske cirkulacije i uticaj na klimu

Podseća da je promena atmosferske cirkulacije koja je nastupila krajem avgusta i početkom septembra donela dominaciju umereno-kontinentalnog karaktera vremena.

- Sprega azorskog i sibirskog anticiklona otvara prostor za povremene prodore hladnog arktičkog vazduha direktno sa Severnog pola koji će nam donositi pad temperature i padavine – kaže Ristić.

Šta nas čeka do kraja novembra i početkom decembra

Prema dugoročnoj vremenskoj prognozi za jesen i zimu, koju je radio u saradnji sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, “u drugoj polovini novembra sa jačim prodorom hladnog arktičkog vazduha biće padavina, uglavnom kiše, na planinama snega”.

- Pojava snega se krajem novembra očekuje i u nižim predelima južnije od Save i Dunava. Najniže temperature na kraju meseca biće od - 2 do 5 stepeni, a maksimalne od 3 do 8 stepeni.



- U decembru će promenljivo vreme sve više ličiti na pravo zimsko. Početkom i sredinom meseca očekuju nas dva kraća otopljenja sa maksimumima od oko 10 stepeni, kao prethodnica dolaska hladnog fronta koji će doneti sneg u većem delu zemlje i pad temperature na blizu 0 stepeni – navodi Ristić u dugoročnoj prognozi.

Autor: Aleksandra Aras