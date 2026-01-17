DA LI ĆE OGREVA BITI DOVOLJNO? Ove zime će biti potrošene velike količine ogreva: Evo koliko ćete morati da izdvojite sada za jednu tonu

Sada je izvesno da se zima ne šali i da će ove grejne sezone biti utrošeno daleko veće količine energenat, nego prethodnih sezona. Zbog niskih temperatura, pelet je na stovarištu u Čačku nikad skuplji i nikad traženiji.

Cena paleta za jednu tonu na stovarištu Miroslava Miloševića iz Čačka iznosi 40.000 dinara. Na ostalim stovarištima, cena se kreće i do 45.000 dinara po toni.

Milošević navodi da je cena peleta u avgustu i septembru bila 27.000 dinara:

- Niko nije očekivao da će pelet ovoliko poskupeti, ali uslovi na terenu ne dozvoljavaju da dovoljne količine sirovina stignu na peletaru, tako da je to uslovilo da se cena poveća.

Svako povećanje cena uslovljeno je skokom nabavne cene bilo kog energenta, pa tako i peleta. Proizvođači poskupljenje pravdaju nedostatkom sirovina i otežanom proizvodnjom, naročito u Ivanjičkom kraju gde sneg sprečava pristup šumama.

Postavlja se pitanje da li će ovog ogreva biti dovoljno:

- Poslednjih dva meseca, ogreva na tržištu nema u dovoljnim količinama. Mi ga nabavljamo taman onoliko kako prodajemo i nismo ostajali bez peleta. Peletari ne najavljivaju nove cene peleta, ali izgleda da nam se zima tek sprema.

U Čačku je neznatno poskupelo i ogrevno drvo. Za prostorni metar bukovine treba izdvojiti 8000 dinara. Kubik iscepanog drveta je za 1000 dinara skuplji.

Beograd

Kao i u Čačku, cena ogreva u Beogradu je znatno skuplja nego u mesecima pre zime.

Ogrevno drvo se u Beogradu obično prodaje oko 7.000 dinara po metru kubnom na stovarištima. Kod nekih prodavaca cena može biti i 8.000 -11.000 dinara po metru za iscepana i isporučena drva.

Pelet u skladištima se kreće okvirno od 24.000 do oko 43.000 dinara po toni, zavisno od kvaliteta i ponude. Ugalj po toni obično ide od oko 16.000 do 30.000 dinara, ali i on može varirati u zavisnosti od vrste i kvaliteta.

Autor: Jovana Nerić