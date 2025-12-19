Današnji dan otkriva kakva će biti zima: Ako na Nikoljdan bude toplo...

U našem narodu veruje se da, od vremenske prognoze na Svetog Nikolu, zavisi i kakva će zima biti, ali i sam početak proleća.

Zima kalendarski počinje u nedelju 21. decembra, ali već odavno imamo kombinaciju zimskih ledenih dana, ali i iznad prosečno toplih dana za ovaj deo godine.

Još od davnina veruje se da, ako na Svetog Nikolu, bude hladno i snežno, da će zima koja tek treba da počne, biti duga i hladna, a i tokom proleća biće vrlo hladnih dana.

Ali, ako svane toplo jutro bez padavina i merenja budu tokom dana u plusu, kao što je najavljeno za danas, sledi nam blaga zima, sa nekoliko obrta.

Podsetimo, prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), vreme će danas biti pretežno sunčano, uz temperature do 13 stepeni.

Autor: S.M.