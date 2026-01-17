BEOGRAD I NOVI SAD NA UDARU OPASNE POJAVE Dobro se pripremite, narednih 5 dana biće mnogo hladnije nego što izgleda: RHMZ objavio zašto

Prognoza signalizuje pojavu plovećeg leda i ledostaja na rečnim tokovima poput Dunava i Tise pri niskim temperaturama. Izvesne padavine su moguće na jugu zemlje nakon 21. januara, dok će u košavskom području vetar prolazno oslabiti sredinom nedelje.

U narednih nekoliko dana u većini delova Srbije očekuje se pretežno sunčano, ali hladno vreme, sa dnevnim temperaturama uglavnom između 0 i 5 stepeni Celzijusa, dok će u severnim i istočnim regionima biti ispod nule. Vetar, naročito jak jugoistočni u Pomoravlju i Podunavlju, i u košavskom području dodatno će pojačavati osećaj hladnoće, a RHMZ upozorava i na moguće stvaranje poledice i pojavu plovećeg leda na rekama.

- Danas u košavskom području vetrovito i uz dalјe razvedravanje u toku dana pretežno sunčano. U ostalim predelima očekuje se mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina - najavio je danas RHMZ.

Prognoza za subotu i nedelju

Kako ističe RHMZ u vremenskoj prognozi, vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i sa udarima olujne jačine. a najviša temperatura od 0 do 5 stepeni Celzijusa.

U Beogradu vetrovito, umeren do jak jugoistočni vetar. U toku dana razvedravanje i pretežno sunčano i hladno. Najviša temperatura do 4 stepena Celzijusa. Osim Beograda, kako se vidi na grafikonima koje je RHMZ objavio, na udaru košave je i Novi Sad.

Temperatura u padu

U narednom periodu pretežno sunčano i hladno, pa se u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju ledeni dani (sa temperaturom u toku celog dana ispod 0 stepeni Celzijusa). U ostalim regionima Srbije ledeni dan biće ponedelјak, 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od 0 do 5 stepeni Celzijusa..

Niže temperature će usporiti toplјenje snežnog pokrivača, ali se i dalјe savetuje oprez zbog poledice - zaleđivanja mokrih površina.

U Pomoravlјu i Podunavlјu će do utorka (20.01.) duvati jak jugoistočni vetar (košava), koja će u sredu i četvrtak (21.i 22.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlјa period sa košavom. Košava će pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

Van košavskog područja, povremeno se očekuje niska oblačnost ili magla, a prolazne slabe padavine na jugu zemlјe moguće su nakon 21. januara.

Stižu nova upozorenja na ploveći led

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pad temperature u narednim danima, a to sa sobom nosi i rizik od ledohoda.

- Na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren je ledostaj na 100 odsto širine rečnog korita. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa - navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ.

hidrolog RHMZ, Dejan Vladiković takođe upozorava da je neminovna ponovna pojava leda na rekama.

- Pre svega na Dunavu, koji je od ključne važnosti, ali i na Tisi i banatskim vodotocima. Trenutno leda nema, a onda i kako budu odmicale i bile još niže temperature, onda će biti i ta ploveći led, a na banatskim vodotocima ponovo će biti ledostaj ili led koji nije u pokretu - upozorava

Navodi da je slična situacija zabeležena i 2017. godine, kada je Dunav naglo zaledio pri niskim vodostajima.



Autor: Jovana Nerić