AKTUELNO

Društvo

EPS produžio rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Elektroprivreda Srbije produžila je rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune do 24. januara, saopštio je danas EPS.

Kako je navedeno, polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara.

Isto važi i za samočitače, i oni umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće popust od šest odsto.

Autor: S.M.

#Decembar

#EPS

#Popust

#Rok

POVEZANE VESTI

Društvo

VAŽNA INFORMACIJA O POPUSTIMA, oglasio se EPS: Evo kako da uštedite na računima za struju

Društvo

Do 1. aprila rok za podsticaje u biljnoj proizvodnji: Evo koliko novca leže na račune poljoprivrednika!

Društvo

VAŽNO ZA GRAĐANE: Sva domaćinstva će dobiti poštom decembarske račune za struju, evo do kada treba da ih platite

Društvo

OGLASIO SE EPS U VEZI SA PLAĆANJEM RAČUNA: Na ovaj način možete ostvariti POPUST

Društvo

Evo kako da ostvarite popust na struju i pored poskupljenja: Računi manji i do 7 odsto

Beograd

Dobra vest: Produžen rok za januarski popust za "Infostan", evo do kada možete da platite račune