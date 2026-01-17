PUTEVI SRBIJE IZDALI HITNO SAOPŠTENJE ZA SVE VOZAČE: Upozoravaju na maglu, poledicu i zadržavanja na graničnim prelazima

avno preduzeće „Putevi Srbije“ oglasilo se tokom večeri sa hitnim informacijama sa kritičnih putnih pravaca.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i situacije na terenu, njihova najnovija upozorenja prenosimo u celosti:

Stanje na putevima: Oprez kod tunela Straževica i u Zminjaku

Obilaznica oko Beograda: Na oko 50 metara nakon izlaza iz tunela Straževica, u smeru ka Dobanovcima, u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko motorno vozilo.

Šabac–Loznica: U mestu Zminjak, na pružnom prelazu je normalizovan saobraćaj nakon obustave zbog saobraćajne nezgode.

Alarm zbog magle i poledice

Postoji velika mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na mostovima. Mole se svi učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja smanjenoj vidljivosti.

Takođe, savetuje se maksimalan oprez pri vožnji jer, zbog niskih temperatura u večernjim i jutarnjim satima, postoji opasnost od mestimične poledice. Ovo se posebno odnosi na putne objekte i deonice uz reke.

Zadržavanja na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije (stanje u 17.15 časova), situacija na granicama je sledeća:

GP Preševo (ulaz): Zadržavanje za teretna vozila je 60 minuta, a za putnička vozila takođe 60 minuta.

GP Batrovci (izlaz): Kamioni čekaju 120 minuta (dva sata).

Naplatne stanice: Na auto-putevima u Republici Srbiji trenutno nema zadržavanja.

Autor: Dalibor Stankov