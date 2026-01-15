Putevi Srbije upozoravaju: Na pojedinim deonicama sneg do 5 centimetara, prilazi zimskim centrima prohodni (SPISAK)

JP „Putevi Srbije“, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da na pojedinim deonicama putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.
Iz ovog preduzeća ukazuju na mogućnost pojave mestimične poledice i magle.
Najopterećeniji putni prava I prioriteta održavanja deonice je I B-21, Ivanjica - Javor, gde je kolovoz vlažan, a visina snega je do 5 cm.
Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice. Preporučuje se oprezna vožnja!
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica. Preporučuje se oprezna vožnja!
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kosova, Mačve, Novog Pazara, Užica, Vranja. Preporučuje se oprezna vožnja!
Na teriroriji Zaječara učestali sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:
II A-100 Aerodrom Batajnica - petlja Batajnica
II A-154 Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1)
II B-319 Batajnica - Petlja Surčin
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna
II A-172 Bajina Bašta - Perućac
II A-173 Kremna - Dubci
II A-174 Karan - Crnokosa
II A-174 Užice - Karan
II A-174 Varda - Jakalj - Kostojevići
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)
II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)
II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)
II A-194 Jasenovo - Kokin Brod
II A-194 Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo
II A-196 Visoka - Ljubiš
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica
II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica
II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
II A-208 Stanišinci - Grčak
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina
II A-210 Šipačina - Rudnica
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II A-211 Kopaonik - Jaram
II B-339 Jakalj - Jelova Gora
II B-402 Bajina Bašta (Rača) - Manastir Rača
II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine
II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo
II B-405 Rzav (Krst) - Ribnica
II B-406 Trnava - Sirogojno - Trnava
II B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge
II B-409 Kumanica - Gleđica
Odrona ima na sledećim putnim pravcima:
I B-39 Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode)
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig
I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)
I B-13 Horgoš - Kanjiža - Novi Kneževac - Čoka
I B-13 Čoka - Kikinda - Bašaid - Melenci - Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina)
I B-15 Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz Nakovo
I B-18 Vršac - Straža - Bela Crkva - granični prelaz Kaluđerovo
II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić
II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi
II A-102 Kanjiža - Senta - Ada - Mol
II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg
II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok
II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac
II A-108 Bačka Topola - Lipar
II A-109 Bačka Topola - Bagremovo
II A-134 Kovin - Vračev Gaj - Bela Crkva
II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok
II B-312 Vračev Gaj - Banatska Palanka - Dunav
Prilazi graničnim prelazima:
II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
II A-197 Preko Brdo - Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG (Ugao), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
II A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG (Kumanica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
II A-201 Vrbnica - granica SRB/CG (Vrbnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
II A-205 Tutin - Godovo - državna granica sa CG (granični prelaz Vuča), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
