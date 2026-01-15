Putevi Srbije upozoravaju: Na pojedinim deonicama sneg do 5 centimetara, prilazi zimskim centrima prohodni (SPISAK)

JP „Putevi Srbije“, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da na pojedinim deonicama putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.

Iz ovog preduzeća ukazuju na mogućnost pojave mestimične poledice i magle.

Najopterećeniji putni prava I prioriteta održavanja deonice je I B-21, Ivanjica - Javor, gde je kolovoz vlažan, a visina snega je do 5 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kosova, Mačve, Novog Pazara, Užica, Vranja. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na teriroriji Zaječara učestali sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:

II A-100 Aerodrom Batajnica - petlja Batajnica

II A-154 Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1)

II B-319 Batajnica - Petlja Surčin

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna

II A-172 Bajina Bašta - Perućac

II A-173 Kremna - Dubci

II A-174 Karan - Crnokosa

II A-174 Užice - Karan

II A-174 Varda - Jakalj - Kostojevići

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)

II A-194 Jasenovo - Kokin Brod

II A-194 Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo

II A-196 Visoka - Ljubiš

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-210 Šipačina - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

II B-339 Jakalj - Jelova Gora

II B-402 Bajina Bašta (Rača) - Manastir Rača

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine

II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo

II B-405 Rzav (Krst) - Ribnica

II B-406 Trnava - Sirogojno - Trnava

II B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge

II B-409 Kumanica - Gleđica

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-39 Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode)

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig

I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)

I B-13 Horgoš - Kanjiža - Novi Kneževac - Čoka

I B-13 Čoka - Kikinda - Bašaid - Melenci - Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina)

I B-15 Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz Nakovo

I B-18 Vršac - Straža - Bela Crkva - granični prelaz Kaluđerovo

II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić

II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi

II A-102 Kanjiža - Senta - Ada - Mol

II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg

II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok

II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac

II A-108 Bačka Topola - Lipar

II A-109 Bačka Topola - Bagremovo

II A-134 Kovin - Vračev Gaj - Bela Crkva

II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok

II B-312 Vračev Gaj - Banatska Palanka - Dunav

Prilazi graničnim prelazima:

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-197 Preko Brdo - Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG (Ugao), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG (Kumanica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-201 Vrbnica - granica SRB/CG (Vrbnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-205 Tutin - Godovo - državna granica sa CG (granični prelaz Vuča), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: Marija Radić