Putevi Srbije poslali UPOZORENJE građanima: Ako danas sedate za volan, OVO MORATE DA ZNATE

JP "Putevi Srbije", na osnovu izveštaja Štaba Zimske službe u 5.11 časova, saopštilo je da snega do pet centimetara ima na više deonica putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja, a upozorava na oprez i zbog moguće poledice i leda, magle i odrona.

Neprohodni su sledeći putni pravci III prioriteta održavanja:II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko OmanaII B-389 Straža - Brezovica



Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja deonice na kojima ima snega su:I B-21, Divljaka - Ivanjica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-22, Adrani - Kraljevo - Raška - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-22, Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-23, Bistrica - Prijepolje - državna granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-23, Vrba - Kraljevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-28, Knežević - Kremna - državna granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-30, Ivanjica - Buk, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-31, Raška - administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Jarinje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-31, Sočanica - Zvečan - Kosovska Mitrovica (Dudin Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-32, Brana Gazivode - Zubin Potok - Zupče, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-32, Ribariće - administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Brnjak), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-35, Dodatne deonice petlje Merošina - istok (čvor 3590), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-35, Prevoj Tresibaba - Svrljig (Popšica) - Malča, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-38, Kruševac (Bivolje) - Majdevo (jezero Ćelije), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-38, Majdevo (jezero Ćelije) - Ravni - Jankova klisura, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-39, Bonjince - Trupale, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-39, Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-40, Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmI B-41, petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-158, Gornja Toponica - petlje Niš sever, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-203, Dojeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-207, Biljanovac - Jošanička Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-209, Kraljevo (Ratina) - Kraljevo (Kovanluk), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-224, Niška Banja - Gadžin Han, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-233, Davidovac - Sveta Petka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-234, Sveta Petka - Trgovište, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII A-258, petlja Leskovac centar - Predejane - Čukarka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII B-410, Kraljevo (Kovanluk) - Mataruška Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmII B-426, petlja Niš istok - Knez selo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cmOP-07, Zupče (veza sa 32) - Rudare, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kosova, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Kuršumlije, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, a moguć je led na sledećim putnim pravcima:II A-100 Aerodrom Batajnica - petlja BatajnicaII A-131 Čenta - Baranda - Opovo - JabukaII A-147 Žabari - Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića)II A-148 Barič - Mislođin - Draževac - StepojevacII A-154 Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1)II A-162 Veliko Gradište - Makce - Boževac - Ranovac - Petrovac na Mlavi - Tabanovac - BurovacII B-319 Batajnica - Petlja SurčinII B-343 Umka - Velika Moštanica - MeljakII B-344 Draževac - Vranić - Meljak



Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:I B-21 Divljaka - IvanjicaI B-23 Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun)I B-23 Uzići - UžiceI B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - BistricaI B-28 Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman)I B-28 Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - UžiceI B-29 Nova Varoš - AljinovićiI B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - PrijepoljeI B-30 Ivanjica - BukII A-137 Šabac - Volujac - Zavlaka - Banja Badanja - Krupanj - GračanicaII A-139 Krst - Korenita - KrupanjII A-141 Debrc - Banjani - Ub - Novaci - Koceljeva - Šabačka Kamenica - Donje Crniljevo - Osečina - Gunjaci - Pecka - LjubovijaII A-143 Pričević - PeckaII A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - KremnaII A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdoII A-171 Dub - Bajina Bašta - dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajina Bašta/Skelani)II A-172 Bajina Bašta - PerućacII A-173 Kremna - DubciII A-174 Karan - CrnokosaII A-174 Užice - KaranII A-174 Varda - Jakalj - KostojevićiII A-175 Mionica - Brežđe - Divčibare - KaonaII A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)II A-194 Jasenovo - Kokin BrodII A-194 Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - SastavciII A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - JasenovoII A-196 Visoka - LjubišII A-198 Raška - Kuti - OdvraćenicaII A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - OdvraćenicaII A-200 Prijepolje - Manastir MileševaII A-207 Drenska klisura (Drenje) - GrčakII A-208 Stanišinci - GrčakII A-209 Dobre vode - Goč - StanišinciII A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - ŠipačinaII A-210 Šipačina - RudnicaII A-211 Brus - BrzećeII A-211 Kopaonik - JaramII B-338 Valjevo - Lelić - MravinjciII B-339 Jakalj - Jelova GoraII B-339 Jelova Gora - UžiceII B-402 Bajina Bašta (Rača) - Manastir RačaII B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - ZaovineII B-404 Zlatibor (kružni tok) - SemegnjevoII B-405 Rzav (Krst) - RibnicaII B-406 Trnava - Sirogojno - TrnavaII B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:I B-21 Podbukovi - Kosjerić - PožegaI B-21 Požega - Arilje - DivljakaI B-23 Asanovac - Požega - UzićiI B-24 Kragujevac - Ravni Gaj - Kraljevo (Kamidžora)I B-35 Knjaževac - TresibabaI B-36 Paraćin - prevoj ČestobrodicaI B-36 prevoj Čestobrodica - BoljevacI B-46 Ravni Gaj - Bumbarevo BrdoII A-147 Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića) - Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put)II A-147 Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put) - Melnica - KučevoII A-147 Žabari - Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića)II A-153 Orešac - Petrijevo - Ralja - naplatna rampa 'Ralja'II A-157 Rača - CerovacII A-161 Petrovac na Mlavi - Malo Laole - GornjakII A-161 Salakovac - Malo Crniće - Petrovac na MlaviII A-162 Veliko Gradište - Makce - Boževac - Ranovac - Petrovac na Mlavi - Tabanovac - BurovacII A-177 Gojna gora - Pranjani - Berišići - Takovo - G. Milanovac - Nevade - Vraćevšnica - LjuljaciII A-177 Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade)II A-183 Kragujevac - Gornja Sabanta - Rekovac - Belušić - Krčinska KosaII A-184 Gornja Sabanta - JagodinaII A-217 Bovan - Sokobanja - KnjaževacII A-219 Boljevac - KnjaževacII A-220 Minićevo - Novo KoritoII A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik IzvorII A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik IzvorII A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravništeII B-357 Rajac (kod vojske) - BeršićiII B-359 Beršići - Gornji BanjaniII B-360 Lalinci - Klatičevo - SrčanikII B-361 Davidovica (most) - KlatičevoII B-388 Grza - Sisevac - Stranac - veza sa državnim putem 160II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - MinićevoII B-423 Knjaževac (Štipina) - DebelicaII B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.