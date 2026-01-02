SNEG NA PUTU I ZABRANA NA ČETIRI KLJUČNE REONICE: Evo gde je saobraćaj trenutno najkritičniji

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 4.59 časova, saopštilo je da na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja ima snega na deonicama kod državne granice sa Bugarskom, dok na ostalim putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja snega ima mestimično u raskvašenom stanju na teritoriji Vranja i Zaječara, a kolovozi su vlažni u nižim predelima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Kako je navedeno, snega ima na deonicama:

I B-40, Ćurkovica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, pa iz ovog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: Iva Besarabić