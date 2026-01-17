AKTUELNO

APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI: Budite humani, evo gde sve možete dati krv naredne nedelje!

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje će biti organizovane tokom naredne nedelje.

Krv se može dati u samom Institutu (Svetog Save 39), ali i na brojnim lokacijama širom Beograda u mobilnim ekipama.

Podsećamo da su zalihe krvi uvek potrebne, a radno vreme Instituta je radnim danima od 7 do 19, dok je subotom i praznicima od 8 do 15 časova.

Raspored akcija na terenu:

Sreda, 21. januar:

Barajevo: Dom kulture (9–14h)

Grocka: Gradska opština (9–14h)

Obrenovac: Termoelektrana „Nikola Tesla A” (8–13h)

Stari grad: Policijska uprava za Grad Beograd (9–13h)

Četvrtak, 22. januar:

Obrenovac: Crveni krst (9–14h)

Petak, 23. januar:

Mladenovac: Biblioteka „Despot Stefan Lazarević” (9–15h)

Novi Beograd: „Energoprojekt Holding” (10–14h)

Novi Beograd: Crkva Svetog velikomučenika Dimitrija (10–14h)

Akcije za vikend (Transfuziološki autobus):

Subota, 24. januar:

Vidikovac: Ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg (9–14h)

Nedelja, 25. januar:

Palilula: „Stop Shop Retail Park” (10–14h)

Savski venac: Medija centar Stadiona „Rajko Mitić” (10–18h)

Čukarica: Tržni centar „Ada Mall” (11–15h)

„Kad date krv neko, negde vam uzvraća osmehom”, poručuju iz Instituta.

Autor: Dalibor Stankov

