DANAS JE KRSTOVDAN! Uradite ovo da saznate kakva vas godina čeka: Veruje se da jedan običaj treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva (SPC) obeležava danas zimski Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Prema tradiciji, u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat je kao- zimski Krstovdan, kada se proslavljaju Sveti Teopemt i Teona.

Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu.

Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji se slavi 27. septembra kao uspomenu na pronalaženje Časnog Krsta na kome je Gospod razapet.

U pravoslavnim hramovima na Krstovdan služi se liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uz obred velikog osvećenja vode, koji prati praznično bogosluženje.

Krstovdanska vodica se nakon vodoosvećenja deli vernicima i prema običaju, čuva se u kućama radi zdravlja.

Krstovdan uoči Bogojavljenja posni je dan za pravoslavne vernike, bez obzira na to koji dan "pada" u nedelji.

Na ovaj praznik obavezan je strog post, a u srpskom narodu je ostala izreka: "Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti".

Za ovaj praznik vezuje se dosta običaja i verovanja.

Negde postoji običaj da se uoči praznika krst stavi u vodu i unese u crkvu. Ako se krst smrzne, veruje se da će godina biti rodna i zdrava, a ako se ne smrzne biće oskudna i bolešljiva.

U nekim delovima Srbije na Krstovdan "valja" da se opere sav veš i očisti kuća, a po narodnom predskazivanju vremena, koji vetar duva na Krstovdan, duvaće tokom godine.

U 12 dana, od Božića zaključno sa Krstovdanom, ogleda se 12 meseci godine koja dolazi, pa kakvo je vreme kog dana takvo će biti u mesecu koji tom danu odgovara po redosledu. Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom.

Kod Srba se veruje da se u ponoć, pred Bogojavljenje, otvara nebo i Bog javlja ljudima. Čeka se ponoć, a tada uz molitvu treba izgovoriti želju.

U nekim mestima se pored Bogojavljenja i na Krstovdan pliva za Časni krst.

Kraljevski red vitezova organizovaće sutra viteško plivanje za Časni krst ispod Beogradske tvrđave, kod restorana "Bela vista", na Krstovdan.

Liturgija počinje u 9.00 u Bogorodičinoj crkvi Ružici, litija je od 11.00, a kulturno-umetnički program od 11.30. U 12.00 će biti održano viteško plivanje u kom će učestvovati Krstovdanski plivače, Kraljevski vitezovi i pripadnici MUP-a, ukupno 33 plivača.

Po tradiciji pliva se 33 metra do krsta.

Autor: Jovana Nerić