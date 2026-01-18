OGLASIO SE MUP ZBOG POČETKA DRUGOG POLUGODIŠTA! Ovo su 3 ključne stvari koje svako treba da POŠTUJE

Školarci se od sutra, 19. januara, vraćaju u školske klupe, kada i počinje drugo polugodište, a više dece na ulicama znači i više pažnje za volanom, pogotovo u zonama škola, te je MUP apelovao na sve vozače.

Ministarstvo unutrašnji poslova (MUP) podsetio je sve vozače da:

- Uspore u zoni škole

- Telefon bude van ruke

- Stanu na pešačkom prelazu

"Jedna odluka - velika razlika"

- ​Deca ne procenjuju rizik kao odrasli. Ti možeš. Jedna odluka - velika razlika. ​Bezbednost najmlađih je zajednička odgovornost - navodi MUP na svom zvaničnom profilu.

Podsetimo, učenicima u Vojvodini zimski raspust počeo je 24. decembra, i trajao je do 11. januara, dok je za učenike u ostatku zemlje počeo 31. decembra, a u školske klupe đaci se vraćaju nedelju dana posle vršnjaka iz Vojvodine 19. januara.

Autor: Iva Besarabić