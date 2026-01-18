OPREZ NA PUTU! Smanjeno ograničenje i pojačane kontrole između Sremske Mitrovice i Jarka – kazne stižu na kućnu adresu

Nakon nedavne saobraćajne nesreće na putu između Sremske Mitrovice i Jarka, nadležni su pojačali mere bezbednosti, a vozače na ovoj frekventnoj deonici očekuju strože kontrole brzine i smanjeno ograničenje.

Na deonici Sremska Mitrovica – Jarak trenutno su aktivne saobraćajne policijske patrole opremljene kamerama i savremenim radarskim uređajima. Reč je o mobilnom nadzoru, a ne o stacionarnim kamerama, što znači da se patrole pomeraju i kontrolišu brzinu na više tačaka.

Gde policija meri brzinu

Kako saznajemo, kontrole se sprovode na sledećim pravcima:

put Sremska Mitrovica – Jarak (više lokacija, oba smera),

Šašinci – Jarak,

skretanje ka naselju Leget, u pravcu spomenika,

Veliki Radinci,

Manđelos,

Laćarak,

Čalma,

kao i na Bulevaru u Sremskoj Mitrovici.

Ograničenje smanjeno sa 80 na 60 km/h

Posebno upozorenje odnosi se na skretanje ka Legetu, gde je ograničenje brzine smanjeno sa 80 na 60 kilometara na sat. Ova izmena je obeležena saobraćajnom signalizacijom i nalazi se pod pojačanim nadzorom policije.

Novi radari „hvataju“ više vozila odjednom

Prema saznanjima sa terena, patrole koriste najnoviji tip radarskog sistema koji može istovremeno da prati pet do šest kolovoznih traka u oba smera, odnosno da registruje više vozila u dolasku i odlasku u isto vreme.

Vozači u tim slučajevima ne moraju biti zaustavljeni na licu mesta. Sistem automatski očitava registarske tablice, povezan je sa bazom MUP-a, a pozivi i kazne za prekršaje stižu direktno na kućnu adresu.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju propisana ograničenja i prilagode brzinu uslovima na putu, naročito na deonicama gde dolazi do naglih promena dozvoljene brzine. Pojačane kontrole imaju za cilj sprečavanje novih nesreća i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Autor: S.M.