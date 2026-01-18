RADIM ZA 40.000, A ONA MI TRAŽI DUPLO VIŠE! Beograđanka ostala u šoku nakon razgovora sa dadiljom: Kada je čula CENU, odmah joj se ZAVRTELO U GLAVI!

Objava na jednoj Fejsbuk grupi izazvala je pravi "zemljotres" među roditeljima u Srbiji. Ono što je počelo kao obično pitanje o ceni čuvanja deteta, pretvorilo se u otkriće koje je mnoge ostavilo bez teksta: bebisiterke u našoj zemlji zarađuju i do 100.000 dinara mesečno!

Sve je počelo kada je jedna korisnica društvenih mreža pitala: "Koliko se naplaćuje čuvanje jednog deteta, osam sati dnevno?". Odgovori koji su usledili zgranuli su javnost, jer se ispostavilo da je čuvanje dece postalo luksuz koji malo ko može sebi da priušti.

Cifre od kojih se vrti u glavi

Dok su neki roditelji priznali da svoju "tetu" plaćaju 70.000 dinara, drugi su otišli i korak dalje. Jedna majka je istakla da njena dadilja dobija 80.000 dinara mesečno, dok ima i onih koji bebisiterke plaćaju po učinku – čak 50 evra na dan!

Međutim, najšokantnije informacije stižu od čitalaca koji tvrde da postoje dadilje koje zarađuju "okruglo" 100.000 dinara, i to za svega nekoliko sati rada dnevno.

"Poznajem ljude koji plaćaju dadilje 100.000 dinara na mesečnom nivou, i to samo za par sati dnevno. Dakle, ne svaki dan", priča jedna majka koja je insistirala na anonimnosti.

"Rad na crno" ili pošteno plaćen trud?

Očekivano, komentari su se usijali. Dok jedni smatraju da je čuvanje dece najodgovorniji posao na svetu i da treba da bude plaćen, drugi su besni zbog toga što se ovolike sume isplaćuju "na ruke", bez ikakvog poreza državi.

"Nije problem da platimo 80 ili 90 hiljada, ali samo ako je žena prijavljena i ako dobijemo račun kao u uređenim državama. Ovako, sve je ovo posao za radnu inspekciju", zaključila je jedna korisnica u komentarima, ogorčena zbog "frljanja" cenama.

Šta vi mislite? Da li je plata od 1.000 evra za čuvanje dece realnost u Srbiji ili bezobrazluk koji prosečan radnik ne može da isprati? Pišite nam u komentarima!

Autor: Dalibor Stankov