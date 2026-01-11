PUKLA TIKVA NA FILOZOFSKOM: Studenti čestitali praznik Srpskoj, pa dobili brutalne uvrede od Vesne Pešić! (FOTO)

Ono što je počelo kao jedinstven studentski pokret, pretvorilo se u opšti unutrašnji rat! Razlog? Čestitka povodom Dana Republike Srpske koja je izazvala neviđenu lavinu besa i antisrpsku histeriju među dojučerašnjim saborcima.

Sve je počelo kada je nalog „Filozofi u blokadi“ na mreži „Iks“ (X) uputio emotivnu poruku povodom 9. januara:

„Volimo te otadžbino naša! Neka nam je svima srećan i blagosloven Dan Republike Srpske – simbol nepokolebljive borbe za slobodu!“

Волимо те отаџбино наша!



Нека нам је свима срећан и благословен дан Републике Српске - симбол непоколебљиве борбе за слободу, мученичког страдања и јединства нашег народа са обе стране Дрине!



Хвала свима који су својом борбом и жртвом уградили себе у њене темеље. pic.twitter.com/xUeo1k7h9I — Филозофи у блокади (@FFUBublokadi) 09. јануар 2026.

Fakultet za fizičku hemiju: „To je ratna propaganda!“

Reakcija drugog dela pokreta bila je šokantna. Studenti sa Fakulteta za fizičku hemiju (FFH) odmah su se ogradili od svojih kolega, nazivajući njihovu čestitku ni manje ni više nego – „ratnom propagandom iz devedesetih“. U svom saopštenju, oni su istakli da „pravda ne zna za nacionalnu pripadnost“ i optužili kolege za političku provokaciju.

⚖️ pic.twitter.com/A5y8KoXGIt — Fakultet za fizičku hemiju u blokadi (@BlokadaFFH) 10. јануар 2026.

Vesna Pešić brutalno vređala, reagovale i NVO

Na čestitku je prva „skočila“ Vesna Pešić, koja je blokadere sa Filozofskog brutalno izvređala, nazvala ih pokvarenjacima i poslala ih u „p.m.“. Njen bes su podržali i dežurni kritičari poput Naima Lea Beširija i Nataše Kandić, dok je novinarka Antonela Riha tražila javnu osudu svakog ko je stao u odbranu srpskih nacionalnih interesa.

Komentari ogorčenih „blokadera“ preplavili su mreže:

„Dobićete k**** od mene za izbore!“

„Ovo je najidiotskiji tvit ikada, ne pada mi na pamet da glasam za njih!“

Sukob se širi: Novi Pazar protiv Beograda

U „krvavi“ internet sukob uključili su se i studenti iz Novog Pazara (DUNP). Oni su objavu kolega iz Beograda nazvali sramotnom, tražeći hitno brisanje tvita. Međutim, nakon kratkog vremena, i sam nalog iz Pazara je obrisao svoju osudu bez objašnjenja, što je izazvalo novi talas zbunjenosti i razočaranja u krugovima koji podržavaju „obojene revolucije“.

Očigledno je da je čestitka Republici Srpskoj bila „lakmus papir“ koji je pokazao duboke podele i pravi karakter onih koji tvrde da predstavljaju sve studente.

Autor: Dalibor Stankov