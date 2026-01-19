AKTUELNO

Društvo

DANAS JE NAJDEPRESIVNIJI DAN U GODINI: Znate li kako je nastao mit o 'Plavom ponedeljku'?

Foto: Pixabay.com

Iako nije naučno utemeljen, Plavi ponedeljak se koristi kao povod za razgovore o mentalnom zdravlju

Plavi ponedeljak, treći ponedeljak u januaru, često se naziva najdepresivnijim danom u godini. Ideja potiče iz PR kampanje iz 2005. godine koju je pokrenula turistička kompanija, predstavljajući navodnu formulu za izračunavanje vrhunca nesreće. Od tada, koncept je u naučnoj zajednici uglavnom odbačen kao mit, a ne kao merljiva psihološka pojava.

Ipak, Plavi ponedeljak je opstao u popularnoj kulturi. Za mnoge on oslikava poznati osećaj: dolazak računa nakon praznika, mračni zimski jutarnji sati, hladno vreme i mentalni pritisak povratka u svakodnevnu rutinu. Ako se tome doda i simbolička težina ponedeljaka, lako je razumeti zašto ideja ima odjek. Naziv takođe aludira na čuvenu pesmu New Ordera “Blue Monday”, što dodatno učvršćuje njegovu kulturnu prepoznatljivost.

Iako nije naučno utemeljen, Plavi ponedeljak se koristi kao povod za razgovore o mentalnom zdravlju. Svake godine pokreće teme o sezonskoj depresiji, iscrpljenosti i praktičnim načinima kako se nositi sa "zimskom depresijom", od davanja prioriteta odmoru i druženju do traženja stručne pomoći kada je potrebno.

Dodatni pritisak stvaraju i novogodišnje odluke. Mnogi ih donesu s velikim entuzijazmom 1. januara, ali već sredinom meseca shvate da se još nisu pokrenuli ili da su od planova već odustali, što može dodatno da utiče na osećaj nezadovoljstva i krivice.

Autor: D.Bošković

#Plavi ponedeljak

#Zdravlje

#godina

#mit

#sreca

