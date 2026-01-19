SVOJI NA SVOME: Država rešava problem nelegalnih objekata! Razbijamo 4 najveće zablude o upisu svojine – evo kada stižu prva rešenja!

Mnogi građani su u zabludi da su njihovi stari zahtevi za legalizaciju i dalje aktivni. Istina je surova: svi raniji predmeti su obustavljeni i ako želite da budete upisani kao vlasnik, morate podneti novu prijavu po ovom zakonu!

4 ključne istine koje svaki vlasnik mora da zna:

Stari zahtevi ne važe: Bez obzira na to što ste ranije podnosili papire za ozakonjenje, sada morate krenuti iz početka. Stari procesi više nemaju nikakav pravni značaj.

Porez vas neće "pojesti": Strah od retroaktivnog plaćanja poreza za 5 godina unazad je neosnovan. Cilj zakona nije kažnjavanje, već uvođenje u legalne tokove. Naprotiv, oni koji se ne prijave rizikuju da im poreznici sami utvrde obavezu na osnovu satelitskih snimaka – i tada naplate sve zaostale dugove!

"Nevidljiva" imovina ne vredi ništa: Ako planirate da kuću ostavite deci, uzmete kredit ili je prodate za 10 godina, upis je neophodan. Neupisani objekti su pravno "nevidljivi" i ne mogu se naslediti niti staviti pod hipoteku.

Prva rešenja od marta 2026: Razlog zašto niko još nije dobio rešenje je zakonski rok. Tek nakon 5. februara 2026. godine, kada istekne rok za prijave, kreće masovno donošenje rešenja.

VAŽNO: Rok za prijavu nepokretnosti je 5. februar 2026. godine. Nakon toga sledi period prigovora, a prvi zvanični upisi u katastar očekuju se već od marta iste godine.

Autor: Dalibor Stankov