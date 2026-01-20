U SRBIJI DANAS SNEG, LED I OLUJNA KOŠAVA! Na snazi meteoalarm, a evo kakvi dani su pred nama

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
Ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva.
U toku dana sunčano, ali hladno.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.
Najniža temperatura od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6.
U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.
VREME U BEOGRADU
U glavnom gradu sunčano vreme.
Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.
Najniža temperatura od -7 do -5 stepeni, a najviša oko 3.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.
Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.
U Pomoravlju i Podunavlju duvaće povremena umerena do jaka košava.
Vetar će krajem perioda (26. januara) biti u skretanju na zapadni i severozapadni.
Autor: D.Bošković