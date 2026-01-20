AKTUELNO

Hitno se oglasio AMSS: Opasnost od poledice zbog jutarnjih mrazeva na ovim mestima, vozači obratite pažnju!

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

AMSS navodi da će vozače u Srbiji zbog hladnog vremena i jutarnjih mrazeva pratiti opasnost od poledice na mestima gde su kolovozi vlažni.

Najhladniji mesec u godini donosi dobre vremenske uslove za vožnju s tim što će vozače zbog hladnog vremena i jutarnjih mrazeva pratiti opasnost od poledice na mestima gde su kolovozi vlažni, navodi se u saopštenju AMSS.

Vidljivost je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta van gradova i odvija se bez zastoja, sem na deonicama gde je brzina i način vožnje prilagođen radovima i aktuelnim izmenama u saobraćaju, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Koliko se čeka na granicama

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do četiri sata.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta, Šid 180 minuta i Bezdan 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.Bošković

