Prelep prizor u Sremskoj Kamenici: Pogledajte kako je izgledalo plivanje za Časni krst, u nadmetanju učestvovao veliki broj pripadnika policije (VIDEO)

Tradicionalno plivanje za Časni krst održano je i u Sremskoj Kamenici.

U nadmetanju na ovom mestu učestvovali su brojni pripadnici policije, a pobednik je bio Filip Vlaščić iz Novog Sada, star 19 godina.

Obeležavanje Bogojavljenja počelo je jutarnjom liturgijom u Hramu Presvete Bogorodice, nakon koje je formirana litija do obale Dunava.

Po polaganju Časnog krsta, tačno u 12 časova započelo je tradicionalno plivanje.

Neposredno pre skoka u hladan Dunav, svi zajedno su izrekli molitvu koju je čitala predsednica Skupštine Grada Dina Vučinić, zaklinjući se Bogu sa tri prsta da će plivati za čast Srbije, Kosova i Krsta...

Prema navodima organizatora, za učešće je pristiglo više od 200 prijava, ali je broj učesnika bio ograničen na 100 plivača, među kojima su bile i tri žene.

Filip je, nakon plivanja istakao da je prošle godine učestvovao prvi put na ovoj manifestaciji i da se tada više spremao nego ove, da je bio presrećan nakon što je shvatio da je prvi doplivao do krsta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.M.