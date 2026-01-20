AKTUELNO

Prelep prizor u Sremskoj Kamenici: Pogledajte kako je izgledalo plivanje za Časni krst, u nadmetanju učestvovao veliki broj pripadnika policije (VIDEO)

Foto: Ustupljene fotografije

Tradicionalno plivanje za Časni krst održano je i u Sremskoj Kamenici.

U nadmetanju na ovom mestu učestvovali su brojni pripadnici policije, a pobednik je bio Filip Vlaščić iz Novog Sada, star 19 godina.

Obeležavanje Bogojavljenja počelo je jutarnjom liturgijom u Hramu Presvete Bogorodice, nakon koje je formirana litija do obale Dunava.

Foto: Ustupljene fotografije

Po polaganju Časnog krsta, tačno u 12 časova započelo je tradicionalno plivanje.

Neposredno pre skoka u hladan Dunav, svi zajedno su izrekli molitvu koju je čitala predsednica Skupštine Grada Dina Vučinić, zaklinjući se Bogu sa tri prsta da će plivati za čast Srbije, Kosova i Krsta...

Foto: Ustupljene fotografije

Prema navodima organizatora, za učešće je pristiglo više od 200 prijava, ali je broj učesnika bio ograničen na 100 plivača, među kojima su bile i tri žene.

Filip je, nakon plivanja istakao da je prošle godine učestvovao prvi put na ovoj manifestaciji i da se tada više spremao nego ove, da je bio presrećan nakon što je shvatio da je prvi doplivao do krsta.

Video: Ustupljene fotohrafije

Autor: S.M.

