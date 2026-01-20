HEROJ IZ SRBIJE ZADIVIO SVET: Otac (37) ćerki Sofiji dao i JETRU i BUBREG u isto vreme! Italijanski lekari u šoku: Ovakvo ČUDO se ne pamti!

AKTUELNO

Srbija ima novog heroja, čoveka o čijem podvigu bruji cela Italija! U Bergamu je ispisana nova stranica istorije medicine kada je državljanin Srbije (37) odlučio da svojoj sedmogodišnjoj ćerki Sofiji podari novi život tako što joj je istovremeno donirao deo jetre i bubreg!

Zahvat koji je trajao neverovatnih 18 sati bio je trka između života i smrti, a završen je pobedom ljubavi i nauke.

Prvi put u istoriji: Istovremena transplantacija dva organa

Mala Sofija se od četvrte godine borila sa surovom genetskom bolešću koja joj je razorila i jetru i bubrege. Bila je vezana za aparate i po 18 sati dnevno, a jedini spas bila je operacija koja do sada nikada nije izvedena u Italiji na ovaj način.

Lekari su doneli rizičnu, ali jedinu ispravnu odluku – da se oba organa presade u istoj operaciji, kako bi se devojčica spasila daljeg mučenja.

Molili smo se Bogu za pomoć i on nas je čuo. Naše je bilo samo da učinimo ono što bi svaki roditelj učinio - skromno je poručio ovaj otac heroj nakon što je sa ćerkom otpušten iz bolnice.

Podvig koji je trajao 18 sati: Šest hirurga i vojska spasilaca

Operacija je počela 18. decembra u pola 10 ujutru, a završena je tek narednog jutra u 03:37! U dva susedna operaciona bloka radilo je čak 33 stručnjaka – hirurga, anesteziologa i sestara. Dok je jedan tim uzimao organe od oca, drugi je pripremao malu Sofiju da ih primi.

Zahvaljujući hrabrosti svog tate, Sofija danas prvi put živi bez katetera i aparata.

Najlepše je videti da joj se vratio apetit i želja za igrom. Sada je ponovo živahna, radosna i puna energije. Konačno može da krene u školu i živi bezbrižno - kaže presrećni otac.

